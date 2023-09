Ce dimanche 17 septembre 2023 sera probablement le jour le plus pluvieux de la semaine, avec un ciel gris, surtout dans l'Est de La Réunion d'après Matante Rosina. Cependant, le soleil devrait quand même briller sur les côtes Nord et Sud, où il y aura du vent, ainsi que sur la côte Ouest. (photo rb/www.imazpress.com)