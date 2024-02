Eleanor : la forte tempête tropicale bien partie pour s'affaiblir

Vigilance vagues submersion pour l'est, le sud et sud-est

Ce vendredi 23 février 2024, la tempête Eleanor se trouve à 275 km à l'est de La Réunion. Elle poursuit son déplacement vers le sud à une vitesse de 22 km/h. "La forte tempête tropicale devrait débuter une phase d'affaiblissement plus marquée vendredi puis se combler en cours de week-end", indique Météo France. La pré-alerte cyclonique a été levée ce jeudi à 19h. Dans son bulletin de Météo France, les prévisionnistes ont annoncé que la vigilance vagues submersion pour les côtes est, sud-est et sud est effective jusqu'à vendredi 13 heures. À Maurice, l'alerte de niveau 3 a été levée (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Avec l'éloignement d'Eleanor, les conditions météorologiques s'améliorent progressivement.

À partir de vendredi soir, "la tempête devrait reprendre une trajectoire en direction du nord-ouest tout en continuant son affaiblissement. Sur la prévision d'intensité actuelle, ce serait donc un système affaibli qui pourrait transiter au sud de la Réunion, dans le courant du week-end".

Dans son bulletin de Météo France, les prévisionnistes ont annoncé que la vigilance vigilance vagues submersion pour les côtes est, sud-est et sud est effective jusqu'à ce vendredi 13 heures.

- La Réunion en pré-alerte jaune cyclonique -

Le préfet de la Réunion a décidé de déclencher le niveau "pré-alerte cyclonique" et appelle l’ensemble de la population à se préparer, en tenant compte du week-end, en respectant les recommandations ci-dessous :

• Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France (répondeur : 0892 68 08 08 pour les prévisions météorologiques et 0897 65 01 01 pour le point cyclone), des médias et des communiqués de la préfecture ;

• Vérifier et constituer ses réserves de nourriture, d’eau potable et de médicaments pour les jours à venir. En prévision d'éventuelles coupures d'eau, se doter de jerricans et récipients propres, constitués de matériaux à contact alimentaire et n'ayant pas contenu de produits toxiques ou dangereux ;

• S’assurer de disposer d’une lampe et d’une radio à piles, et de piles de rechange en nombre suffisant ;

• Constituer et vérifier son kit d’urgence, composez d’une trousse médicale, du double des clés, des papiers d’identité et d’assurance, etc. (le kit d’urgence complet)

• Ne pas s’exposer : ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne, ni de sorties en mer de plus de 24 heures, ne pas s’approcher du rivage en cas de forte houle, ne pas emprunter les ravines et les lits de rivière, ne tenter en aucun cas de franchir un radier submergé ;

• Vérifier et protéger ses locaux (entreprises, habitations, en vérifiant le fonctionnement des portes, fenêtres, et volets…) ;

• Faire le plein de carburant de son véhicule ;

• Vérifier l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile ;

• Noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17) ;

• Les malades sensibles (insuffisants rénaux ou respiratoires) sont invités à se rapprocher des organismes de santé ou associations qui les suivent habituellement.

