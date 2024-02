Eleanor : trajectoire atypique pour une forte tempête menaçante

Actuellement à 780 kilomètres au nord de La Réunion et se déplaçant à une vitesse de 19 km/h, la tempête Eleanor a été baptisée ce lundi 19 février 2024. Un système dont la trajectoire – si elle reste à préciser dans les prochains jours –, est potentiellement menaçante pour les Mascareignes et La Réunion. Selon les météorologues, le système amorcera son virage dans la nuit de mardi à mercredi et cela déterminera un éventuel pour les terres habitées. "Une dégradation du temps est (d'ores et déjà) attendue en milieu de semaine", précise Météo France (Photo d'archive rb/www.imazpress.com)

"C'est ce mercredi matin que le virage vers le sud va s'opérer", indique Sébastien Langlade, responsable de la prévision cyclonique à Météo France. Il sera ensuite possible de "déterminer la trajectoire et l'influence possible sur le temps", précise le météorologue. Pour le moment, "l'incertitude (sur la trajectoire) est de l'ordre de 250 à 350 km" ajoute-t-il.

- Menace potentielle pour La Réunion -

Ce qui est établi est que le système se rapproche des Mascareignes. Il devrait passer au plus près de La Réunion et de Maurice en fin de semaine ou début de week-end., note le CMRS (Centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion).

"La situation est à suivre de près car ce système peut présenter une menace potentielle pour l'une des îles des Mascareignes", complète Sébastien Langlade.

L'influence de la tempête se fera sentir à partir de ce jeudi avec "un temps qui devrait se détériorer", précise le météorologue.

"La difficulté est que tant qu'il n'a pas changé de trajectoire, on ne sait pas s'il passera plus à l'est ou à l'ouest", ajoute Patrick Rabeson, administrateur du blog Cyclone OI.

Il relève ensuite que le phénomèe "est de petite taille" et il commente "un système concentré peut réagir très vite, s'intensifier ou encore s'affaiblir de façon brutale"

- Une tempête et une trajectoire inhabituelles -

Lorsque l'on regarde la trajectoire de cette tempête tropicale, on peut voir qu'à la différence des systèmes habituels, Eleanor a pris naissance à l'ouest de Madagascar. Au lieu de descendre vers le sud, la cyclogenèse est montée vers le nord. Regardez sa trajectoire :

Selon Sébastien Langlade la trajectoire de la temête est "assez atypique". Cela s'explique par "une poussée d'alizé et donc de vent qui a repoussé le système vers le nord". Il ajoute : "il est vrai que le phénomène El Nino peut aider à ce genre de chose."

Pour Patrick Rabeson, "le système se déplace à la moonwalk (marche sur la lune, pas de danse popularisé par Michael Jackson - ndlr) , c'est-à-dire en sens inverse alors qu'habituellement il va vers l'est".

Même si la trajectoire est incertaine, Météo France invite les habitants à suivre de près l’évolution de la situation ces prochains jours.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com