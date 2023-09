Electropicales : la star du disco Cerrone est l'invité surprise

C’est LA surprise des 15 ans ! La légende du disco aux plus de 30 millions de disques vendus se produira le dimanche 15 octobre, à Saint-Denis, au Barachois. Et cette dernière journée de festival sera entièrement offerte au public. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo DR)

Depuis les années 70, Cerrone, pionnier du style, fusionne les orchestrations symphoniques traditionnelles avec ses synthétiseurs électroniques. Et en 1976, son album Love in C Minor dont le succès immense outre-Atlantique inonde le monde, se voit récompensé d’un Grammy Award.

Les réservations pour venir danser sur « supernature » sont ouvertes. Attention, ces places offertes sont limitées !

« Cerrone pour un DJ set, une première à la Réunion ! On se réjouit à l’avance de la venue de cet artiste incontournable. » s’enthousiasme Thomas Bordese, directeur du festival. « L’iconique père fondateur de la musique disco avec Giorgio Moroder ou Nile

Rodgers, a inspiré la "French Touch" électronique. Preuve de son succès : les nombreux samples distillés par les plus grands : de Massive Attack à Lionel Richie en passant par Daft Punk, Bob Sinclar et jusqu’à un certain Paul Mc Cartney... ».

« Nous sommes heureux de pouvoir compter Cerrone parmi les artistes des Electropicales les plus prestigieux qui ont accepté notre invitation, tels que Jeff Mills, Carl Craig, Vitalic, Rone... Et à l’occasion des 15 ans de notre festival, nous offrirons à notre public un show d’envergure ! », promet Thomas Bordese.

- Accès prioritaire sur réservation pour les shows offerts du dimanche -

Dimanche 15 octobre à partir de midi, le breton Theo Muller suivi des locaux Coco libre, Tricio et Brunchy Brunchy, complèteront la programmation qualitative de ce line-up cadeau pour clore en beauté les Electropicales 2023.

Cerrone se produira de 18H00 à 19H30 sur la MainStage du Barachois. Les places gratuites étant limitées, les détenteurs de billets pour les sessions de vendredi 13 ou samedi 14 octobre auront le privilège de se voir offrir un accès

rioritaire aux shows offerts du dimanche 15 octobre.