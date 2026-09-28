Enseignement supérieur : l'Est prépare son campus de demain

Après l’ouverture de nouveaux équipements éducatifs sur le territoire, le projet de Campus Est à Saint-André constitue une nouvelle étape dans une ambition plus large : permettre aux jeunes de l’Est de se former, d’étudier et de construire leur avenir au plus près de leur territoire. L’inauguration, ce samedi, du lycée Saint Jean-Paul II à Bras-Panon est venue rappeler combien l’éducation, la formation et l’avenir de la jeunesse participent pleinement à l’attractivité d’un territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans l’Est, cette dynamique doit désormais se poursuivre jusqu’à l’enseignement supérieur. C’est dans cette perspective que la CIREST souhaite rappeler l’avancée progressive d’un autre projet structurant pour la microrégion : la création d’un Campus Est de l’Université de La Réunion sur le site du Colosse, à Saint-André.

Il ne s’agit pas d’une annonce nouvelle, mais d’un projet engagé depuis plusieurs années et qui a franchi une nouvelle étape en juillet dernier avec la validation, par la Commission permanente de la Région Réunion, du lancement de l’étude préalable d’aide à la décision.

- Un projet construit dans la durée -

L’ambition d’un Campus universitaire dans l’Est trouve ses fondations dans le partenariat conclu dès 2022 entre l’Université de La Réunion, la Région Réunion et la Ville de Saint-André.

Le projet a depuis été intégré au Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI), qui fait de l’harmonisation territoriale de l’offre de formation l’un de ses axes majeurs.

En mai 2026, le Comité stratégique et de pilotage du SRESRI a de nouveau placé cette question parmi ses priorités.

Le 10 juillet dernier, une nouvelle étape a été franchie : la Commission permanente de la Région a validé le lancement de la consultation permettant de conduire l’étude préalable à la décision sur la création du Campus Est.

Une enveloppe maximale de 45 000 euros est prévue pour cette étude, financée à hauteur de 30 000 euros par la Région Réunion et de 15 000 euros par la Ville de Saint-André.

Son rendu est attendu d’ici décembre 2026.

- L’Est ne représente aujourd’hui que 12 % de l’offre de formation supérieure initiale -

Au-delà du projet immobilier, c’est d’abord un enjeu d’équité territoriale qui se dessine. Le diagnostic établi dans le cadre du SRESRI montre qu’en 2024 le territoire de la CIREST ne comptait que 38 actions de formation d’enseignement supérieur initial, soit 12 % de l’offre recensée à La Réunion. L’Est apparaît ainsi comme l’un des territoires les moins dotés en formations supérieures, alors même que les difficultés de mobilité et de logement peuvent peser directement sur les choix d’orientation des jeunes. Pour la CIREST, rapprocher l’enseignement supérieur des habitants constitue donc un enjeu majeur d’égalité des chances, mais aussi d’attractivité et de développement économique.

- Au Colosse, imaginer bien plus qu’un campus -

Le projet étudié porte sur le site du Colosse à Saint-André, sur une emprise d’environ 10 à 11 hectares située à proximité du futur lycée des métiers du tourisme et de l’hôtellerie.

L’ambition affichée dans l’étude est de concevoir un campus « innovant, durable et en réseau » à l’échelle de l’Est.

Le travail devra notamment permettre d’actualiser le diagnostic de l’offre de formation et de recherche, d’identifier les besoins du territoire et de ses acteurs économiques, de construire différents scénarios de développement et, à terme, de proposer une véritable feuille de route pour le futur Campus Est. La réflexion devra également porter sur les conditions de vie étudiante : logement, services, restauration, mobilités et articulation avec les autres équipements du territoire.

L’objectif est ainsi de penser un campus connecté à son environnement et capable de contribuer au développement de nouvelles formations, de la recherche et de l’innovation dans l’Est.

- Former ici pour construire l’avenir de l’Est -

Pour le Président de la CIREST, Joé Bédier, cette perspective s’inscrit dans une ambition plus globale de rééquilibrage du territoire réunionnais.

"Après le lycée, nous devons aussi permettre à nos jeunes de poursuivre leurs études ici, dans l’Est. Trop souvent encore, se former signifie parcourir de longues distances ou quitter son territoire.

Le Campus Est doit nous permettre de changer progressivement cette réalité. Il doit être pensé en lien avec les besoins de notre jeunesse, mais également avec ceux de nos entreprises et avec les métiers de demain. C’est ainsi que nous construirons un Est plus attractif, qui forme ses talents et leur donne aussi envie d’y construire leur avenir. "

Après l’ouverture et le développement de nouvelles offres éducatives sur le territoire, le Campus Est dessine ainsi une nouvelle perspective : celle d’une microrégion capable de proposer progressivement un véritable parcours de formation, du secondaire à l’enseignement supérieur, en lien avec ses besoins économiques, sociaux et environnementaux.

Pour la CIREST, cette dynamique participe pleinement d’un même objectif : donner à l’Est les équipements, les formations et les opportunités correspondant à son poids démographique et à son potentiel de développement.

