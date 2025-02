Musculation : à la recherche du corps parfait (parfois) au détriment de sa santé

Qui dit musculation dit effort, qui dit effort dit alimentation et parfois même torture. Depuis maintenant plusieurs années, combien de débutants ont commencé la musculation en se disant qu'ils auraient un corps sculpté en deux mois ? L'alimentation est nécessaire au développement tout autant que l'entrainement, certains iront même à sacrifier leurs envies de manger, leur état psychologique ou leur santé. Tout avoir rapidement sans se préoccuper des conséquences peut s'avérer fatal pour certains.es au niveau de la manière de s'alimenter. (Photo : www.imazpress.com)

"À chaque fois que je mange quelque chose de gras comme une pizza ou un burger, je m'en veux, je ressasse ce moment et je regrette de me faire plaisir." explique Dany, 22 ans, vivant à Saint-Denis.

La recherche de ce corps parfait constitue une pression, notamment en termes d'alimentation pour certains sportifs de la musculation. Entre la prise de masse qui demande énormément d'apport en calories et la sèche qui demande exactement l'inverse, l'estomac et l'état psychologique ont de quoi être chamboulés.

"Il y a un lien étroit entre l'alimentation et l'humeur. Cette relation s'appuie sur l'hydratation, mais aussi sur des micronutriments comme des vitamines, des minéraux ou encore des substances secondaires. Si on ne les possède pas, alors là oui, l'humeur va être influencée par l'alimentation", explique le nutritionniste Fridor Funteu.

Chez certains sportifs cette pression alimentaire vire même à l'obsession quitte à s'en rendre malade. David Goulois, psychologue à Saint-Pierre, confie à Imaz Press : "on sait que l'on a à faire à un cas de trouble alimentaire lorsque le comportement de la personne en question met sa vie en danger. Il peut y avoir, par exemple, un impact social où l'addiction du corps parfait va emmener le sportif à des troubles de l'alimentation et donc à des rapports peu cordiaux avec son entourage".

Il poursuit en disant : "pour lutter face à ça, il faut pouvoir avant tout se donner des objectifs faisables et raisonnables, mais aussi être supervisé par un professionnel du sport, psychologue ou encore un nutritionniste."

Fridor Funteu, nutritionniste, rebondit en disant : "il faut accepter le plaisir alimentaire, il faut comprendre qu'il faut consommer des aliments sains, mais à certains moments, il faut aussi savoir se faire plaisir tout en modération."

Chez certains sportifs, la crainte de ne pas être au meilleur de leur forme se fait ressentir, surtout après s'être fait plaisir pour les fêtes.

- Une vie millimétrée et une nourriture pesée au gramme près... -

Auriana, 44 ans, professionnelle du fitness, explique : "si on veut obtenir des résultats visibles, il y a des sacrifices à faire, il faut être discipliné et renoncer aux grignotages entre les repas, aux boissons sucrées et à l'alcool. Dans mon cas, la seule privation, c'est le chocolat."

Adepte de musculation, Ethanielle, 23 ans, originaire de Saint-Louis, explique : "avant l'entrainement, je mange mon déjeuner déjà fait et pesé depuis la veille, notamment des pancakes protéinés. Le midi, c'est essentiellement du riz, des haricots verts et du poulet, toujours préparé à l'avance et pesé".

Au contraire pour Jonathan, 28 ans, vivant à Saint-Denis, la façon de s'alimenter reste secondaire : "le sport reste une nécessité, mais l'alimentation un peu moins. Je n'ai pas de restrictions alimentaires mais je ne prends qu"un seul repas par jour".

Fridor Funteu, nutritionniste insiste également sur : "les aliments qui permettent de manger à satiété tout en restant modéré sont les fruits et légumes, les tubercules ou encore des grains, et afin de s'alimenter correctement, il est nécessaire de prendre au moins 3 à 4 repas par jour."

"En général, l'apport calorique d'une femme pour trois heures de sport par semaine varie entre 2.000 et 2.200 calories par jour et pour un homme, de 2.500 à 2.700 calories par jour" confie Fridor Funteu.

- Des compléments alimentaires pas toujours naturels mais qui peuvent servir -

La sportive, Ethanielle, 23 ans, est d'accord sur le fait qu'il faut compléter son alimentation : "après mon entrainement, je prends un shaker de whey protéiné. Le soir, je fais mon repas tout en diminuant l'alimentation riche en graisses". "Mais je pense qu'il ne faut pas se priver non plus, sinon on craque", raconte-t-elle.

Auriana, 44 ans, confie de son côté : "la protéine est primordiale, mais je ne vois pas comment je pourrais en apporter suffisamment à mon corps sans compléter par exemple avec de la créatine".

Les compléments alimentaires servent au développement du corps, mais il ne faut toutefois pas oublier qu'ils ne sont pas forcément naturels. Ces substances doivent être prises avec l'accord d'un professionnel de la santé.

Un vendeur du magasin Elite Diet 974, explique : "généralement, les produits les plus vendus sont la protéine en poudre, les gainers, la farine de riz, la farine d'avoine ou encore la whey (protéine, ndlr). Il faut savoir que les produits vendus peuvent varier en fonction des objectifs de chacun".

"Les produits à l'intérieur sont tranformés en usine, donc 100% naturels, non", concède le vendeur.

Le nutritionniste Fridor Funteu ajoute : "je pense que tous ces produits sont nécessaires dans la mesure où il faut les prendre en tant que compléments alimentaires et ne pas en abuser. En aucun cas, ils doivent être la source principale d'alimentation".

"La prises de ses protéines en poudre pour des personnes ne faisant pas de sport peuvent se transformer en graisse. De plus, pour les personnes disposants déjà de problème de foie, les protéines en poudre sont à prendre avec précaution afin de ne pas aggraver leur condition", alerte pour conclure Fridor Funteu.

