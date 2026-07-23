Entreprendre malgré les obstacles : 13 femmes des quartiers prioritaires de Saint-Denis passent à l'action

Pendant plusieurs mois, 20 femmes issues des quartiers prioritaires de Saint-Denis ont été accompagnées pour transformer une idée en projet entrepreneurial, 13 d’entre elles ont présenter leur projet devant un jury de professionnels lors de la cérémonie de clôture de l’action. Une aventure humaine qui démontre que les talents sont partout, à condition de leur donner les moyens de s'exprimer. Nous publions le communiqué de Bee creative ci-dessous. (Photo : Sebastien B Photography )

Après plusieurs mois d'accompagnement, 13 femmes porteuses de projet issues des Quartiers prioritaires de la ville (Qpv) de Saint-Denis ont franchi une étape décisive de leur parcours entrepreneurial en participant à la cérémonie de clôture de Bee Creative Dan Nout' Kartier, organisée par Initiative Réunion BeeLab, dans les locaux de la Cinor.

Pensé comme un véritable tremplin vers l'entrepreneuriat, Bee Creative Dan Nout' Kartier accompagne des femmes souvent éloignées de l'emploi ou de l'entrepreneuriat en leur proposant un parcours complet mêlant accompagnement individuel, développement personnel, ateliers collectifs, structuration de projet et mise en réseau avec les acteurs économiques du territoire.

- Révéler les talents des quartiers -

Bien plus qu'un programme de formation, Bee Creative poursuit une ambition forte : révéler les talents entrepreneuriaux présents dans les quartiers prioritaires, renforcer la confiance en soi et donner aux participantes les clés pour transformer une idée en véritable projet d'entreprise.

Tout au long de leur parcours, les participantes ont bénéficié de près de 45 heures de formation collective, d'un accompagnement individuel, d'ateliers sur la posture entrepreneuriale, la création d'entreprise, les compétences entrepreneuriales ou encore le développement personnel. Elles ont également rencontré de nombreux partenaires afin de construire leur réseau professionnel.

- Une matinée tournée vers l'action -

Cette journée de clôture a permis aux participantes de vivre une expérience concrète de l'entrepreneuriat. À travers les Rendez-vous Déclic, elles ont échangé avec des experts autour de cinq thématiques essentielles :

- financement

- démarches administratives

- communication

- leadership

- réseautage

Moment particulièrement attendu, le Challenge Pitch leur a offert l'opportunité de présenter leur projet devant un jury composé de professionnels.

Pour beaucoup, cette prise de parole constituait une première. Un exercice exigeant, mais surtout une formidable démonstration de courage, de détermination et de confiance retrouvée.

À l'issue de la matinée, chacune a reçu un Certificat d'Accomplissement, venant saluer son engagement tout au long du programme.

Quatre distinctions ont également été décernées :

- Révélatrice de l'Audace

- Révélatrice de l'Impact

- Révélatrice de la Persévérance

- Coup de Cœur du Jury

- Une mobilisation collective au service des femmes -

La matinée s'est déroulée en présence de Madame Évelyne Corbière, Sénatrice, qui est venue à la rencontre des participantes pour écouter leurs projets et saluer leur engagement.

Initiative Réunion remercie chaleureusement l'ensemble des partenaires, experts, membres du jury et intervenants mobilisés pour cette édition.

Un remerciement particulier est adressé à France Travail, partenaire engagé tout au long du programme. Cette collaboration étroite a permis d'identifier, de mobiliser et d'accompagner des femmes vers l'entrepreneuriat grâce à un accompagnement renforcé et complémentaire.

- Entreprendre pour transformer les parcours -

Avec Bee Creative Dan Nout' Kartier, Initiative Réunion confirme sa volonté de rendre l'entrepreneuriat accessible à toutes, en levant les freins, en développant les compétences et en favorisant la rencontre avec l'écosystème économique.

Parce qu'au-delà des projets, ce sont aussi des parcours de vie qui se transforment.

Révéler une entrepreneure, c'est aussi révéler un territoire qui ose, innove et avance ensemble.