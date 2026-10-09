Saint-Paul : "Nout mantal lé vital", plus de 400 jeunes sensibilisés à la santé mentale à Vue Belle

Ce vendredi 9 octobre 2026, le Centre hospitalier ouest Réunion (Chor) et l'Établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR), en partenariat avec la ville de Saint-Paul, ont organisé un village santé dans le quartier de Vue Belle. Baptisée "Nout mantal lé vital", cette journée s'inscrit dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM). Au programme : prévention, ateliers, échanges et animations culturelles. Plus de 400 élèves ont notamment été sensibilisés aux enjeux de santé mentale. (Photos Chor - EPSMR)

Faire sortir la santé mentale des établissements hospitaliers pour aller directement à la rencontre des Réunionnais. C'est l'objectif de cette journée organisée à Vue Belle, dans les hauts de Saint-Paul. Habitants, familles, jeunes et seniors ont pu échanger avec les professionnels de santé et découvrir les dispositifs d'accompagnement existants.

"Cette rencontre porte une conviction : toute personne qui rencontre des difficultés de santé mentale doit pouvoir être soignée, écoutée et respectée, tout en gardant pleinement sa place dans la société", souligne Denise Delavanne, vice-présidente du conseil de surveillance de l'EPSMR. "La santé mentale concerne chacun d'entre nous, à tous les âges et dans tous les milieux. Elle fait partie de notre santé et mérite la même attention", elle ajoute.

- Plus de 400 élèves sensibilisés à la santé mentale -

La matinée a notamment été consacrée aux scolaires. Plus de 400 élèves issus des écoles primaires et du collège Célimène Gaudieux ont participé à des ateliers autour des émotions, des addictions, des usages des écrans, de la nutrition ou encore de l'activité physique. Les équipes du Chor et de l'EPSMR étaient mobilisées à travers plusieurs stands consacrés à la prévention, à la parentalité et à l'accès aux soins.

Parmi les services représentés figuraient les équipes de pédiatrie, d'addictologie, de gérontopsychiatrie, la Kaz Ado Ouest, Kozé Jeunes, la Maison des Femmes de la Mère et de l'Enfant de l'Ouest ou encore le dispositif national de prévention du suicide, le 3114.

"Aujourd'hui à Vue Belle, l'hôpital vient à votre rencontre pour faire connaître ses missions, présenter ses ressources et échanger avec vous dans un autre cadre", explique Éric René, vice-président du conseil de surveillance du Chor.

- La culture pour parler autrement de santé mentale -

Placées cette année sous le thème "Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts", les SISM 2026 accordent une place importante à la création artistique. À Vue Belle, le public a pu profiter d'un kabar défilé organisé par l'artiste Kafmaron, avec la participation des élèves et des équipes hospitalières.

"La culture nous offre aujourd'hui une autre manière de nous rencontrer. Le kabar défilé, les fresques et les performances artistiques permettent de partager un moment, de découvrir les talents et de faire évoluer notre regard sur l'hôpital et sur les personnes qui y sont accompagnées", souligne Mme Pongerard-Singainy, secrétaire générale et directrice de la culture au Chor et à l'EPSMR.

La journée s'est poursuivit avec une fresque participative, des performances de danse, de théâtre et de chant, avant des concerts, ce soir, réunissant plusieurs artistes péi tels que Kafmaron, Wizdom, DJ Dan Wayo & Sskyron ou encore Danyèl Waro.

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