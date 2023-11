Face aux restrictions d'eau, plusieurs associations demandent l'interdiction de l'arrosage des terrains de golfs

Ce vendredi 10 novembre 2023, le collectif Domoun Dolo, Extinction Rebellion et Greenpeace La Réunion, ont mené une action pour réagir aux restrictions d'usage de l'eau récemment annoncées par le préfet. Les principaux responsables du territoire, à savoir la présidente de Région, le Président du département, le Préfet et le maire de Bras Panon, ont été représentés sur des photos en train de jouer au golf, sur les terres brulées du Cap Lahoussaye, pour dénoncer "le soutien à cette industrie de loisir qui consomme des quantités d'eau astronomique à l'heure des pénuries". Nous publions le communiqué ci-dessous.

Le 24 octobre, Jérôme Philippini, le préfet de La Réunion, a pris un arrêté préfectoral de limitation des usages de l’eau sur 7 communes de l'île : Bras-Panon, Saint-André, Salazie, Saint-Denis, Sainte-Marie, Saint-Leu, Cilaos.

Sont notamment interdits, le lavage des véhicules privés, l'arrosage des espaces verts publics et privés, et le remplissage du maintien du niveau des plans d’eau de loisirs et piscines privées, à l'exception des golfs et établissements touristiques.

On constate que la préfecture fait le choix du tourisme au détriment de l'alimentation et l'hygiène des réunionnais.

La CISE a également annoncé une coupure d'eau dans une bonne partie du cirque de Salazie de 22h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre ... Les habitants du cirque le plus arrosé de l'île apprécieront très certainement d'avoir le robinet coupé alors que les hôtels et golfs de la côte Ouest peuvent continuer à remplir leur piscines et plans d'eau pour assurer des activités de loisir non essentielles. Ces habitants peuvent remercier le basculement des eaux qui permet depuis 2014, de prélever une partie de l'eau de Salazie pour alimenter les activités industrielles, économiques, agricoles, ainsi que les zones résidentielles de la côte Ouest.

Face à ces injustices intolérables, nous demandons au préfet d'interdire sans plus tarder tout arrosage des terrains de golfs, de jours comme de nuit, et l'interdiction de remplir toutes les piscines des zones sinistrées. Nous appelons également la préfecture à interdire tous nouveaux projets de construction de terrains de golf ou d'extension de golf existant. Nous pensons notamment au projet du président du département, M. Cyrille Melchior, de passer le golf de L'étang Salé de 18 à 27 trous, et à celui du maire de Bras Panon, Jeannick Atchapa qui soutien la création d'un golf sur sa commune pourtant déjà concernée par les restrictions d'eaux... Les administrés de la commune apprécieront les priorités de leurs élus.

Nous encourageons plutôt à financer la réparation des conduites d'eau qui perdent actuellement près de 40 % de l'eau collectée.

Il est bon de rappeler que ces interdictions d'usage de l'eau surviennent 6 semaines plus tôt qu'en 2022, et que la crise hydrique que connait Mayotte, est une préfiguration de ce qui attend La Réunion si nos élus et plus hauts représentants de l'état ne prennent pas la mesure de l'urgence.

Nous appelons tous les réunionnais sensible à la problématique de l'eau, qu'ils soient ou non déjà impactés, à rejoindre le collectif DOMOUN DOLO (domoundolo@proton.me) qui entend porter la lutte contre l'accaparement de l'eau par une minorité.