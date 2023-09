Fête de la Salette : Saint-Leu adapte son plan de circulation

Saint-Leu s’apprête à vivre un temps fort avec les traditionnelles fêtes de la Salette. L’événement réunit chaque année des milliers de pèlerins venus des quatre coins de l’île. La Ville de Saint-Leu organise également une fête foraine et des concerts gratuits du 15 au 19 septembre à la Ravine Saint-Leu et dans le Parc du 20 décembre. Voici leur communiqué. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Dès le mardi 12 Septembre, la circulation et le stationnement seront réglementés pour les usagers, les bus et automobilistes selon les dispositions suivantes :



Du 12 au 14 et du 20 au 22 Septembre :

➔ Couloir de sécurité mis en place par la rue de la Salette, la rue Haute et la place de Ravine partie côté Sud.

➔ La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Haute (entre le rond-point nord et la Rue Gaspard)

Dispositif spécial BUS de transport public de voyageurs: Les arrêts de bus situés sur la rue Haute ne seront plus desservis pendant cette période. L’arrêt de bus du Gymnase sera transféré sur la rue Général Lambert, à l’ancien arrêt “Mairie”. Les bus scolaires, Car Jaune et Kar’Ouest desserviront les anciens arrêts du centre-ville dans les deux sens de circulation.

➔ Les riverains devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la Rue Gaspard

➔ Circulation interdite rue de la Salette et en double sens pour les riverains

➔ Circulation sens unique SUD/NORD sur la Rue Général Lambert (portion entre Chemin Dubuisson et rond-point Nord).

➔ Sens unique NORD/SUD sur le front de mer (rues de la Compagnie des Indes, Bd Bonnier et Bd de l’Océan)



Du 14 Septembre (17h) au 19 Septembre (05h) :

➔ Couloir de sécurité mis en place par la rue de la Salette, la rue Haute et la place de Ravine partie côté Sud.



➔ La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Haute (entre le rond-point nord et la Rue Gaspard)

Dispositif spécial BUS de transport public de voyageurs: Les arrêts de bus situés sur la rue Haute ne seront plus desservis pendant cette période. L’arrêt de bus du Gymnase sera transféré sur la rue Général Lambert, à l’ancien arrêt “Mairie”. Les bus scolaires, Car Jaune et Kar’Ouest desserviront les anciens arrêts du centre-ville dans les deux sens de circulation.

➔ Les riverains devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la Rue Gaspard

➔ Circulation interdite rue de la Salette et en double sens pour les riverains

➔ Circulation en double sens sur la rue Général Lambert et la rue

Compagnie des Indes. A noter que le samedi 16 septembre, jour de marché forain, la route de la Compagnie des Indes sera fermée du rond point Nord à la rue Commandant Legros de 3h du matin à 14h.

➔ Pour la messe + grande procession aux flambeaux du lundi 18/09, 18h :

● La circulation sera interdite sur la Rue Général Lambert (entre l’intersection de l’av. Châteauvieux et la rue Haute en passant

par la rue Gaspard) de 18h à 19h

● Une déviation sera mise en place dans les rues adjacentes pour les automobilistes.



Du samedi 16 Septembre (19h) au dimanche 17 septembre (06h00) - Pèlerinage Saint-Louis → Saint-Leu



➔ Route Nationale 1 A (route des plages) : circulation réglementée du carrefour RN1/RD11 au giratoire Rotary (Etang-Salé). Circulation des piétons autorisée sur cette section de route.

➔ Déviation mise en place dans les deux sens (sauf pour les riverains) :

- par la RD 11 (Route de Piton Saint-Leu)

- par la RN1 A (Route des Tamarins – entrée/sortie “Le Portail”)

Dispositif spécial journée du 19 septembre – de 05h à 18h

➔ Circulation interdite sur toute la Rue Haute (sauf pour les bus de pèlerins, jusqu’à rue Gaspard)

Dispositif spécial BUS de transport public de voyageurs : Les arrêts de bus situés sur la rue Haute ne seront plus desservis pendant cette période. L’arrêt de bus du Gymnase sera transféré sur la rue Général Lambert, à l’ancien arrêt “Mairie”. Les bus scolaires, Car Jaune et Kar’Ouest desserviront les anciens arrêts du centre-ville dans les deux sens de circulation.

➔ Circulation autorisée aux bus de pèlerins desservant le site et aux

riverains, avec modification des itinéraires:

◆ Sens N/S = RN1A - Rond-point Nord - dépôt des voyageurs aux

emplacements prévus (entre rond point Nord et pont de la Ravine

Fontaine)

◆ Stationnement des bus autorisé sur le Parking situé face à “Résidence

Gabrielle” en amont de la rue Général de Gaulle

◆ Sens S/N = RN1A - Rue Haute - dépôt des voyageurs rue Gaspard et

parking du Boulodrome ou retour par la rue Général Lambert et RN1A

jusqu’au parking du cimetière.



➔ Stationnement interdit côté montagne de la rue Général Lambert, entre le rond-point nord et le pont de la Ravine de la Fontaine, sauf pour les bus desservant le pèlerinage

➔ Circulation sens unique SUD/NORD sur la Rue Général Lambert (portion entre Chemin Dubuisson et rond-point Nord uniquement pour les véhicules légers et cars jaunes.

➔ Sens unique NORD/SUD sur le front de mer (rues de la Compagnie des Indes, Bd Bonnier et Bd de l’Océan)

➔ Stationnement interdit dans le sens SUD/NORD, sur la rue de l’Océan et le Bd Bonnier (sur une distance de 100m à partir de l’intersection Bd Bonnier/rue de l’Océan.

Du Samedi 23 septembre (05h) au lundi 25 septembre (05h) - Journée de Pèlerinage de la 3ème jeunesse

➔ La circulation et le stationnement seront interdits sur la rue Haute (portion entre Rond-point Nord et Rue Gaspard)

Dispositif spécial BUS de transport public de voyageurs: Les arrêts de bus situés sur la rue Haute ne seront plus desservis pendant cette période. L’arrêt de bus du Gymnase sera transféré sur la rue Général Lambert, à l’ancien arrêt “Mairie”. Les bus scolaires, Car Jaune et Kar’Ouest desserviront les anciens arrêts du centre-ville dans les deux sens de circulation.



➔ Les riverains devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la Rue Gaspard

➔ Itinéraires des bus de pèlerins desservant le site de la Ravine :

○ Sens N/S = RN1A - rond-point Nord - Rue haute jusqu’au parking de

la Ravine

○ Sens S/N = RN1A - Rue Général Lambert - rond-point Nord - rue

haute jusqu’au parking de la Ravine

○ Arrêt et stationnement interdits pour lesdits bus sur la Rue Général

Lambert