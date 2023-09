Saline-les-Bains : les Francofolies prennent leurs quartiers à la Clairière

Le festival des Francofolies a commencé le 5 septembre avec un concert de Cali à Léspas culturel Leconte-de-Lisle au cœur de Saint-Paul. Depuis Zaho de Sagazan, Kombo et Nathalie Natiembé se sont produits sur la scène du théâtre en plein air de Saint-Gilles. Ce vendredi 8 septembre place aux trois jours de concerts au parc de la Saline-les-Bains avec en ouverture Pomme, Selah Sue ou encore Pierre de Maere (photo : sly/www.imazpress.com)

Cette année, les organisateurs proposaient un format multi-sites. Mardi, le festival s'est lancé à Léspas avant d'occuper le Téat plein air mercredi et jeudi. Ce week-end, les concerts se tiendront à la Clairière de la Saline-les-Bains.

Et pour encore mieux accueillir les artistes, une deuxième scène baptisée la scène Flamingo a été installée sur le site en plus de la scène Tamarin.

Ce soir, les portes du festival s'ouvriront à 17 heures juste avant la montée sur scène de l'artiste Annega à 18 heures qui sera suivie de Pierre de Maere. Les concerts continueront tout au long de la soirée jusqu'à 00h avec Selah Sue en clôture sur la grande scène Tamarin.

Sur la scène Flamingo, Kanasel ou Laurent Canaguy , auteur compositeur interprète originaire de Saint-Benoît ambiancera le public pendant deux sessions d'une heure et demie à 19 heures et à 22 heures.

Les festivités se poursuivront tout au long du week-end, avec de grands artistes comme Naâman et Dinos samedi, Maya Kamaty, Lorenzo ou encore Bigflo et Oli dimanche.

Retrouvez la totalité du programme ici.

Pour rappel, Saint-Paul accueillait pour la première fois le festival l'année dernière. 16.000 personnes avaient assisté à l'évènement.

- Un village pour faire le plein d'animations -

Le village des Francofolies fait aussi son grand retour ce vendredi au Santa Cruz à proximité de la Clairière. L'entrée est libre et de nombreuses animations sont prévues.

Les graffeurs Pandakroo, Bayko, Réo1, Meck, Monsieur Way, Yann Le Gall, Sista et Séo Style seront de la partie pour animer des sessions graff et présenter leurs créations. Des portes ouvertes de skate et une session de best tricks seront aussi proposées aux visiteurs ainsi que des démos de moringue, une battle de danse urbaine et un marché des créateurs.

De plus, le Santa Cruz accueillera les concerts d'Emma Nona, Bernard Joron ou encore Teddy Doris.

Si vous n'avez toujours pas vos billets, il est toujours possible de s'en procurer pour ce vendredi mais aussi pour le reste du week-end. Les places VIP sont cependant épuisées pour ce soir et dimanche.

Pour accéder au site de la Saline-les-Bains, le festival rappelle que le stationnement sur les pistes cyclables, les abords des routes et les trottoirs est strictement interdit. Des parkings seront mis à disposition à Saint-Gilles les bains, au Jardin d'Eden et au centre Jacques Tessier. Des navettes gratuites circuleront entre ces zones de stationnement et le site du festival de 16h à 2h le vendredi et le samedi et de 14h00 à 00h le dimanche.

