Gestion des déchets ménagers : une visite de l'Ademe au pôle déchets sud

Le président d'Ileva, Michel Fontaine a reçu jeudi 6 avril 2023, le Président Directeur Général de l'Ademe Boris Ravignon, pour échanger sur la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire d’Ileva ainsi que sur les activités liées à l’économie circulaire sur la Zac Roland Hoareau. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Ileva. (Photo : Ileva)

Ce jeudi 6 avril 2023, le Président d’Ileva, le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des microrégions Sud et Ouest, Michel Fontainea eu l’honneur de recevoir une délégation nationale de l’Ademe afin de présenter les activités d'Ileva, de la Civis et de la Spla Grand Sud, puis de faire une visite du chantier du pôle déchet sud.

Cette délégation était composée de Monsieur Boris Ravignon, Président Directeur Général de l'Ademe accompagné de Monsieur Nicolas Soudon, Directeur exécutif des territoires, de Monsieur Lilian Carpene, en charge de l’animation des outre-mer et de Monsieur Frédéric Guillot, Directeur Régional de l'Ademe Océan Indien.

Cette visite a été l’occasion pour l'Ademe de mesurer le chemin parcouru sur le territoire de Pierrefonds. En effet, depuis 1980, l'installation de stockage accueille des déchets. C’est plus de 7 millions de tonnes qui sont enfouies sur ses 40 ha. Malgré les efforts réalisés en matière de prévention, le flux de déchets reste conséquent. Ileva réceptionne et traite tous les jours plus de 800 tonnes de déchets produits par les ménages de la Casud, de la Civis et du Tco.

La Spla Grand Sud a présenté la Zac Roland Hoareau qui accueille des activités de valorisation des déchets financées par l'Ademe. La zone de Pierrefonds comprend également un pôle environnemental destiné au développement des activités d’écologie industrielle. Le pôle déchet sud de Pierrefonds dont la construction se poursuit, est l’exemple d’un projet intégré favorisant la transition pour une meilleure gestion des déchets.

L'Ademe reste un partenaire privilégié dans la réalisation des projets des collectivités pour réussir la transition écologique. Cet échange a été l’occasion de faire un état des lieux des projets d’aménagement, de gestion des politiques publiques liées à la préservation durable des ressources (eau, mobilité, assainissement, déchets, énergie…).