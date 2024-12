Médecins de garde : grève terminée pour les professionnels, mais le combat n'est pas terminé

Fin de grève pour les cabinets de garde de La Réunion. Mobilisés depuis le 13 décembre 2024 contre une règlementation imposant une régulation par le Centre 15, ils ont décidé la veille de Noël de mettre fin au mouvement de protestation. Toutefois, si la grève s'arrête, "le combat n'est pas terminé", prévient la délégation de l'association Med Run Effet - représentant la majorité des cabinets de garde de La Réunion (Photo : www.imazpress.com)

"Nous avons souhaité arrêter la grève pour protéger les consœurs et confrères du centre 15 (régulation et urgences) épuisés par la surcharge de travail résultant de notre grève", explique Audrey Larivière, médecin généraliste et co-responsable du cabinet SOS Nord Saint-Denis.

Mais également "pour que la population réunionnaise puisse consulter librement pendant les fêtes de fin d’année".

"Notre combat n’est pas terminé mais notre priorité a toujours été la prise en charge de la santé physique et mentale des réunionnais", ajoute la professionnelle de santé.

- En grève contre une nouvelle réglementation -

Cette grève "a été motivée par des modifications règlementaires brutales nationales et locales sans aucune concertation avec les médecins de garde", explique le docteur Audrey Larivière.

Cette règlementation impose une régulation par le Centre 15, qu’ils jugent dangereuse pour l’accès aux soins.

"Les conséquences pour l’accès aux soins des réunionnais le soir et le week-end sont potentiellement catastrophiques et mettent en péril l’existence même de nos cabinets", lancent les médecins.

"Une désorganisation complète avec une disparition de beaucoup de lieux de garde connus de la population au profit d’un retour à un très ancien système de médecins volontaires éparpillés sur les secteurs", dénoncent-ils.

"Cette situation sera aggravée par une pénurie annoncée de médecins qui refuseront de travailler quasi au tarif de jour le soir et les week-ends. Une saturation annoncée de la régulation médicale du centre 15/Samu et un engorgement encore plus important des urgences", prévient Med Run Effect.

Un audit commandé par l’ARS, dont le rapport fait plus de 60 pages, avait pourtant conclu à l’efficacité et à la nécessité des structures de permanence de soins à La Réunion.

