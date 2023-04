Grève du 6 avril : perturbations annoncées dans les écoles et transports de La Réunion

Ce jeudi 6 avril 2023, aura lieu la 11ème journée de manifestation contre la réforme des retraites de l’exécutif. L’objectif, protester contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. En raison de la mobilisation à La Réunion et du préavis de grève déposé par des enseignants et personnels des communes, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, de restauration scolaire va être perturbé. Des perturbations sont également prévues dans les transports scolaires ou non.

- Perturbations dans les écoles -

En raison du mouvement de grève interprofessionnelle et nationale contre la réforme des retraites, la ville du Port informe les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourrait ne pas être assurés dans les écoles.



Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

À Saint-Denis, en raison du préavis de grève déposé par de nombreux enseignants et personnels communaux, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, de restauration scolaire sera fortement perturbé. "Compte tenu des répercussions, la Ville de Saint-Denis se voit dans l’impossiblité d’ouvrir le service minimum d’accueil, afin de garantir la sécurité de vos enfants."

En conséquence, nous vous informons donc que : l’accueil des enfants sur le temps scolaire (8h - 11h30 / 13h05 - 15h45) ne pourra être assuré que si leur enseignant est présent. Les services de garderie et de restauration, subiront eux aussi de fortes perturbations et ne seront assurés que pour les enfants dont l’enseignant est présent sur le temps scolaire.

À Petite-Île, la ville informe les parents d’élèves qu’un préavis de grève nationale a été déposé par les organisations syndicales pour le jeudi 6 avril 2023. Au regard des éléments qui nous ont été transmis ce jour, des perturbations sont à prévoir dans les écoles.

La ville de Saint-Joseph informe que, suite à l'appel national à la grève contre la réforme des retraites, ce jeudi 6 avril 2023, l'ensemble des services communaux, y compris la médiathèque, seront très fortement perturbés. Néanmoins, les services d'astreintes seront activés.

Dans les écoles, les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront pas être assurés ce jour-là.

Par conséquent, les parents sont invités à prendre leurs dispositions, le service minimum d'accueil ne pouvant être assuré dans aucune école.

À Saint-Benoît, en raison du mouvement de grève prévu des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les crèches : le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants sont présents. La commune invite les parents à prendre contact avec la direction d’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s). Le transport scolaire et l'accueil périscolaire de l'ensemble des écoles fonctinonneront normalement indique la ville.

Pour les crèches de Saint-Benoît :

Crèche Les Ecureuils, les unités Flamboyants et Lilas accueilleront les bébés jusqu’à 15h00. Les autres unités fonctionneront normalement.

Crèche Les Dauphins, l’unité Hippocampe accueillera les bébés jusqu’à 14h30. Les autres unités accueilleront les enfants jusqu’à 16h30.



Jardin d’enfants Les Bambinos, certaines unités ne pourront pas accueillir d’enfants. Les parents ont déjà été informés.

A Saint-Pierre, face à l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre le mouvement de grève du jeudi 6 avril 2023, la informe les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles. Elle ne sera donc pas en mesure d'assurer l'accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pallier ces désagréments.

À l'Étang-Salé, en raison du mouvement de grève nationale prévu pour le jeudi 6 avril 2023, nous regrettons de vous informer que le service minimum d'accueil ne sera pas en mesure d'être assuré. "Nous encourageons les familles à anticiper les éventuelles perturbations dans le cas où l'enseignant de leur enfant participe à la grève.

Nous tenons à informer les parents d'élèves de l'école maternelle Avenir que la prise en charge quotidienne des élèves risque d'être fortement perturbée pendant cette période.

Nous souhaitons vous informer que les écoles suivantes ont exprimé leur intention de participer à la grève : Ecole élémentaire Francis Rivière, Ecole Jeanne Visnelda, Ecole Joseph Leperlier, Ecole Pierre Cadet et Ecole Ravine Sheunon. Nous vous recommandons donc de prendre les dispositions nécessaires en conséquence.

En dépit des perturbations potentielles, nous tenons à vous rassurer que la restauration scolaire et la garderie seront assurées."

À La Possession, d'éventuelles perturbations peuvent être à prévoir dans le département sur les trafics et axes routiers, ainsi que dans les administrations. Face à l'incertitude quant à la mobilisation du personnel communal, la Ville informe les parents d'un risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.

À ce jour, le taux d’intention de grève de l’Education nationale est de : 100% dans les écoles suivantes : Arthur Almery et Paul Langevin. Supérieur à 25% dans les écoles suivantes : Alain Lorraine, Célimène, Eloi Julenon, Evariste de Parny, Joliot Curie, Jean Jaurès, Raymond Mondon, Roland Jamin et Henri Lapierre (élémentaire)

Un service minimum d'accueil (SMA), périscolaire, pédibus est organisé directement dans l’école pour les écoles citées ci-dessus (à plus de 25% de taux d'intention de grève) en cas d’absence de l’enseignant.

Il ne sera pas possible d’organiser d’accueil périscolaire ni de pédibus pour les écoles dont le taux d’intention de grève est de 100%.

L'accueil périscolaire sera assuré dans les autres écoles sous réserve de personnel en nombre suffisant. La restauration scolaire sera assuré dans les écoles sous réserve de personnel en nombre suffisant.

Face à l'incertitude sur la participation du personnel communal au mouvement social, les services risquent d'être perturbés. Les parents sont invités à se tenir informés le jour-même auprès de leur établissement scolaire.

Sur la commune des Avirons, en raison du mouvement de grève national prévu demain, jeudi 06 avril 2023, et suivi par les syndicats de l’Education nationale, nous informons les parents d’élèves que : des enseignants de l'école primaire Thérésien Cadet ont déposé des préavis de grève. Ainsi, le service minimum sera mis en place pour l'école Thérésien Cadet. Les autres établissements scolaires maternels et élémentaires de la commune des Avirons fonctionneront normalement.

La Ville de Saint-Leu informe les parents d'élèves que la restauration scolaire et le service minimum d'accueil seront bien assurés demain, jeudi 06 avril dans les écoles primaires et maternelles de la commune.

À Sainte-Suzanne, suite au mouvement de grève, le maire informe ses administrés que le fonctionnement de services municipaux risque d'être perturbé. Les parents d'élèves sont informés que de fortes perturbations sont à prévoir dans les établissements scolaires de la ville. La restauration scolaire, la surveillance des pauses méridiennes et le périscolaire ne seront pas assurés. Il est demandé aux parents de prendre toutes leurs dispositions.

- Perturbations dans les transports -

Pour les écoles maternelles et élémentaires des communes de la Civis (Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons), les services de transport scolaire ne pourront pas être assurés, indique l'intercommunlaité dans un communiqué, ajoutant que pour les collèges et lycées, le transport sera assuré "avec des risques de perturbation".

