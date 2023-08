Grippe aviaire : levée des mesures de restriction à La Réunion

À ce jour - au samedi 26 août 2023 - aucun nouveau cas d’influenza aviaire n’a été déclaré depuis la dernière détection. Le bilan des actions de surveillance menées permet d’acter, en l’état de la situation, le retour à un état favorable dans la zone réglementée autour de Saint-Louis. Compte-tenu de ces éléments, le préfet de La Réunion a décidé de lever les mesures de restrictions qui avaient été mises en place.

En parallèle de la levée de ces mesures, les services de l’État restent pleinement mobilisés et vigilants, tant en veille sur toute résurgence d’influenza aviaire qu’en recherche des causes possibles d’introduction sur le territoire, et diligentent les contrôles nécessaires en tant que de besoin.

- Une zone de protection et de surveillance à Saint-Louis -

Le 10 juillet 2023, un arrêté préfectoral de zonage était pris à la suite de la confirmation d’un foyer d’Influenza aviaire hautement pathogène à Saint-Louis. Cet arrêté préfectoral prévoyait des mesures sanitaires applicables dans deux zones définies autour du foyer concerné.

Les opérations de police sanitaire ont été immédiatement mises en œuvre pour éviter toute dissémination. Les opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection du foyer confirmé ont été finalisées le 19 juillet 2023.

Dans le même temps, les élevages commerciaux et non commerciaux situés dans la zone des 3 kilomètres autour du foyer, dite zone de protection, ont fait l’objet de contrôles tandis qu’un programme de surveillance des élevages commerciaux de la zone des 10 kilomètres, dite zone de surveillance, a été mis en œuvre. Tous les résultats de contrôle, des visites vétérinaires et des analyses de laboratoire obtenus pour les deux zones ont été favorables.

- Rappel des règles face aux risques -

Cet épisode rappelle que face aux risques la vigilance de chacune et chacun reste fondamentale pour la détection et la protection sanitaire de notre territoire, sur la base de la réglementation existante.

Ainsi, il est rappelé que l’importation, quel qu’en soit le moyen, d’animaux vivants ou de leurs produits ou sous-produits sur le territoire est strictement réglementée pour protéger la santé humaine, celle des animaux et le potentiel de production de notre île.

Ne pas respecter ces règles, c’est exposer notre territoire à des conséquences sanitaires et économiques pouvant être graves mais aussi s’exposer à des sanctions pénales lourdes.

- Pour toute demande de renseignements sur ce qui est autorisé ou non à l’importation, contacter la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) ;

- Toute suspicion, dont des mortalités anormales de volailles, doit être systématiquement signalée à la DAAF de La Réunion (alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr) ou au vétérinaire sanitaire qui suit vos animaux.

