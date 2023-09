Habillement, houle, périscolaire et Shana

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 septembre au vendredi 22 septembre 2023 : • Lundi 18 septembre - Prêt-à-porter en crise : à La Réunion, plusieurs enseignes sont en sursis • Mardi 19 septembre - La houle déferle du Nord-Ouest au Sud, prudence sur les côtes • Mercredi 20 septembre - Périscolaire et centres de loisirs recherchent animateurs (presque) désespérément • Jeudi 21 septembre - Saint-Pierre : Shana, 16 ans, retrouvée morte, un homme toujours en garde à vue • Vendredi 22 septembre - Mort de Shana : de nombreuses questions en suspens, les investigations se poursuivent

• Lundi 18 septembre - Prêt-à-porter en crise : à La Réunion, plusieurs enseignes sont en sursis

Camaïeu, Pimkie, Célio, San Marina, Kaporal… Plusieurs grandes enseignes de textiles sont en difficultés financières. Des enseignes présentes sur le sol réunionnais...et dont certaines sont en sursis face aux répercussions de la crise sanitaire, de l'inflation et des mutations de l'industrie. Si à La Réunion elles n'ont pas encore mis la clé sous la porte, plusieurs enseignes craignent que la fermeture ne soit pas loin. Pour d'autres, on nous le dit, "on saura rebondir".

• Mardi 19 septembre - La houle déferle du Nord-Ouest au Sud, prudence sur les côtes

Depuis ce lundi soir 18 septembre 2023, les côtes Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest de l'île ont été placées en vigilance orange vagues submersion. La raison, un épisode de forte houle australe "très significatif" avec des vagues pouvant atteindre 7 à 8 mètres de haut. Aucune accalmie n'est attendue avant la fin de la journée. Les activités nautiques sont interdites dans les zones concernées et l'accès aux littoraux est restreint.

- Mercredi 20 septembre - Périscolaire et centres de loisirs recherchent animateurs (presque) désespérément

Sur internet, de nombreuses offres d'emplois dans le secteur de l'animation sont encore mises en ligne un mois après la rentrée des classes. Dans plusieurs communes de l'île, on cherche des animateurs pour le périscolaire et les centres de loisirs. Un secteur peu attractif où les recrutements sont à la peine.

• Jeudi 21 septembre - Saint-Pierre : Shana, 16 ans, retrouvée morte, un homme toujours en garde à vue

C'est avec effroi, ce mercredi 20 septembre au soir que la découverte du corps de Shana, 16 ans, portée disparue depuis samedi, est tombée. Alors que ses proches étaient à sa recherche, le corps sans vie de l'adolescente a été retrouvé au niveau de l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre. C'est un homme – actuellement placé en garde à vue – qui a dévoilé aux enquêteurs l'emplacement du corps.

• Vendredi 22 septembre - Mort de Shana : de nombreuses questions en suspens, les investigations se poursuivent

Ce mercredi 20 septembre 2023, Shana, 16 ans, a été retrouvé morte dans l'ancienne usine sucrière de Saint-Pierre située à Pierrefonds. Deux mineurs – un garçon de 16 ans et une fille de 14 ans – ont été placés en garde à vue mercredi. Tous deux ont avoué au cours de leur garde à vue être les auteurs du crime. Ce jeudi 21 septembre, le mineur de 16 ans a été conduit sur les lieux du drame pour expliquer aux enquêteurs le déroulé de ce crime. Les deux jeunes mineurs seront déférés ce vendredi 22 septembre au parquet de Saint-Pierre.