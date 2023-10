Halloween : la vente d'alcool et la consommation sur la voie publique interdites de mardi à mercredi matin

À l’approche de la fête d’Halloween, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, renforce la présence des forces de l’ordre sur le terrain et décide par arrêté préfectoral l'interdiction de la vente d’alcool à emporter et de la consommation d’alcool sur la voie publique du 31 octobre à 6h00 au 1er novembre à 6h00. (Photo photo d\'illustration imazpress reunion)

La vente à emporter de tout type de boisson alcoolique, réfrigérée ou non, des 3ᵉ, 4ᵉ et 5ᵉ groupes définis à l’article L3321-1 du code la santé publique est interdite sur l’ensemble du département de La Réunion du mardi 31 octobre 2023 à 6h00 au mercredi 1er novembre 2023 à 6h00. Il ne sera pas possible d’aller acheter dans les magasins, les stations-services et les supermarchés.



La consommation d’alcool sur la voie publique (sauf terrasses des bars, cafés et restaurants) est également interdite du mardi 31 octobre 2023 à 6h00 jusqu’au mercredi 1er novembre 2023 à 6h00.



Toute infraction à ces mesures peut être punie d’une amande de 135€. Les gérants des établissements ne respectant pas la réglementation peuvent faire l’objet de fermetures administratives.

