Hommage à Houssein Omarjee

Nous apprenons ce jour le décès de Monsieur HousseIn Omarjee à l’âge de 97 ans. Monsieur Houssein Omarjee était une figure historique du commerce à Saint-Pierre, et plus particulièrement de la rue des Bons enfants (photo Sly/www.imazpress.com)

Chacun se souvient de son magasin historique qui avait été en 2012 la proie des flammes nécessitant son déménagement à quelques centaines de mètres plus loin, toujours dans la rue des Bons enfants et à son enseigne, tenu aujourd’hui par son fils.



Houssein Omarjee était également bien connu pour sa bienveillance et sa chaleur humaine. Sa maison était très accueillante et beaucoup y venait à sa rencontre pour profiter de son amabilité et de sa sagesse. Je souhaite m’associer aux hommages, rendus à sa mémoire et à adresser mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches.



Michel Fontaine,

maire de Saint-Pierre