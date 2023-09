Saint-Benoît : deux journées pour sensibiliser à la lutte contre Illettrisme

Pour lutter contre l’illettrisme, les orthophonistes de La Réunion relancent l’action "En parler pour avancer", samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 au Pôle de la Rivière des Roches à Saint-Benoît. Au programme de cette manifestation, des ateliers parents-enfants afin de sensibiliser les parents au bon développement du langage chez les tout petits (Photo d'illustration: sly/www.imazpress.com)

Dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme, qui se dérouleront jusqu’au 14 septembre, le Syndicat des orthophonistes de la Région Réunion (SORR) et la commission Prévention du SORR, se mobilisent comme chaque année pour lutter contre l’illettrisme.

- "En parler pour avancer", une action au service des familles -

Au travers l’action "En parler pour avancer", le collectif d’orthophoniste a pour mission d’informer les parents sur l’importance des interactions verbales précoces, indispensables au bon développement du langage oral, et donc du langage écrit, mais aussi d’alerté sur les dangers d’une surexposition aux écrans. "Cette action se pérennise, car le nombre de patients entre 0 et 6 ans qui se trouvent sur nos listes d’attente pour des difficultés langagières ne fait qu’augmenter." indique le collectif d’orthophoniste.

Selon le gouvernement, la proportion de personnes ayant été scolarisée et actuellement en situation d’illettrisme, s’élève à 9%. Une situation qui favorise les difficultés scolaires tout comme de l’exclusion sociale.

- Les interactions : un besoin fondamental pour l’enfant -

L’enfant est un être social qui a une appétence innée pour la communication. Dès le plus jeune âge, l’enfant interagit avec son entourage, il babille, regarde, sourit, s’agite. "Ces manifestations sont en réalité des étapes de la mise en place de son langage oral. Les stimulations et interactions sont donc primordiales pour qu’un enfant puisse communiquer, comprendre, apprendre à lire et à écrire ensuite" explique le collectif d’orthophoniste.

Les orthophonistes alertent également sur les troubles du langage non détectés ou non pris en charge à temps. "Des troubles du langage non détectés, ou non pris en soin, peuvent entraîner une sortie du système scolaire, une exclusion sociale dès le plus jeune âge. Cela peut aboutir à des difficultés d’intégration et unisolement social". Ainsi les orthophonistes militent pour le dépistage précoce et la prévention des troubles du langage, et ce, dès la naissance.

- Des ateliers pour développer la parole -

Des ateliers à destination des parents et des enfants âgé entre 0 et 6ans seront organisé tout le long du week.

Le samedi sera consacré aux enfants de 0 à 3 ans :

- Le loto sonore des bruits du quotidien : En écoutant des bruits familiers, les enfants pourront essayer de reconnaître à quel objet ils appartiennent grâce aux images qui seront à sa disposition. Chaque objet sera également signé par l'orthophoniste (la langue des signes étant utilisée comme support du langage)

- Comptine signée

- Mise en scène de marionnettes : cet atelier permettra de découvrir une autre manière de raconter des histoires aux enfants.

Le dimanche sera consacré aux enfants de 3 à 6 ans

- Loto des actions du quotidien : En observant les images représentant des actions familières, les enfants pourront mettre en correspondance avec des scènes du quotidien



- Cherche et trouve, livres géants : Cet atelier mettra à contribution les capacités d'observation des enfants.- Histoire à écouter, retenir et comprendre

Les orthophonistes accueilleront ses participants, sur inscription en ligne sur le pôle de la Rivière des Roches à Saint-Benoît.