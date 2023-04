Impôts 2023 : il est temps de déclarer vos revenus 2022

Passage obligé chaque année. Ce jeudi 13 avril 2023 marque le début de la campagne de déclaration en ligne de vos revenus 2022. Si le coup d’envoi de cette campagne a réellement été donné le 6 avril dernier, avec l’expédition des formulaires papiers pour les Français n’ayant pas accès à Internet, c’est bien à partir d'aujourd'hui que la grande majorité des contribuables peuvent déclarer leurs impôts. À La Réunion, les contribuables ont jusqu’au 8 juin pour compléter leur déclaration pré-remplie sur le site impots.gouv.fr. Cette année, les contribuables vont découvrir plusieurs nouveautés.

Pour rappel, il est obligatoire depuis 2019 de déclarer ses impôts en ligne pour toutes les personnes ayant une résidence principale équipée d’un accès à Internet. Seuls les contribuables dans l’impossibilité de déclarer leurs revenus en ligne, comme les personnes en délicatesse avec le matériel informatique ou celles habitant en zone blanche, peuvent utiliser les formulaires papiers.

Alors que ces déclarations papier préremplies seront envoyées par courrier jusqu’au 25 avril, cette minorité de contribuables a jusqu’au 22 mai 2023 à 23h59 pour faire sa déclaration, le cachet de La Poste faisant foi.

Dans le cas d’une déclaration en ligne, la date limite varie en fonction de la zone géographique. Les Réunionnais auront jusqu’au jeudi 8 juin à 23h59 pour remplir leur déclaration.

- Les principales nouveautés de la campagne de déclaration de revenus 2023 -

Barème revalorisé, pourboires défiscalisés... La campagne de déclaration des revenus 2022 débute ce jeudi, avec quelques nouveautés.

Revalorisation du barème de l’impôt

Pour modérer les effets de l’inflation, le barème progressif de l’impôt a été relevé de 5,4%. De nombreux contribuables devraient ainsi bénéficier d'une baisse d'impôts, sauf ceux qui ont bénéficié d'une augmentation supérieure aux 5,4%.

Rehaussement de l’indemnité kilométrique

Le barème de l'indemnité kilométrique est lui aussi revalorisé de 5,4%. Cette mesure fiscale "exceptionnelle", annoncée le 22 mars denier par le gouvernement, devrait concerner environ deux millions de ménages imposés utilisant leur véhicule personnel pour aller travailler. Un simulateur sur le site impôtgouv.fr aide à opter pour la meilleure option, entre l’abattement de 10% ou les frais réels.

Les frais de covoiturage deviennent déductibles

Si vous pratiquez le covoiturage pour effectuer des trajets entre votre domicile et votre travail, les frais engagés sont dorénavant déductibles au même titre que les frais professionnels. À condition d’opter pour la déduction des frais réels. Par ailleurs, il faudra présenter des justificatifs.

Un nouveau formulaire pour les propriétaires

Si vous êtes propriétaire d’une résidence principale ou secondaire, vous devez remplir une nouvelle déclaration. Vous aurez jusqu’au 30 juin pour déclarer les occupants à l’administration fiscale. Le but est d’identifier les résidences secondaires et les locaux vacants qui restent taxables après la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale.

Majoration du crédit pour la garde d’enfants

Le plafond du crédit d'impôt de 50% pour les frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans a été revalorisé lui-aussi.Avec la loi de finances 2023, il a été porté à 3.500 euros, soit un crédit d'impôt de 1.750 euros. Idem pour les gardes alternées, le plafond passe de 575 à 875 euros, soit un bonus de 300 euros.

Défiscalisation des jours de RTT monétisés

Les rémunérations versées bénéficient du régime fiscal et social des heures supplémentaires. L'argent qui en découle, dans la limite de 7.500 euros, est donc exonéré d'impôts et de cotisations. Il reste toutefois soumis à la CSG et à la CRDS et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence.

- 10 % de pénalité en cas de retard -

En cas de retard dans votre déclaration, une majoration de 10 % de l’impôt dû est appliquée en l’absence de mise en demeure.

La pénalité se porte à 20 % en cas de dépôt tardif de la déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure, et à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure. De plus, des intérêts de l’ordre de 0,2 % de l’impôt dû sont appliqués pour chaque mois de retard.

À partir de la fin du mois de juillet, vous recevrez votre avis d’impôt 2023 correspondant à votre déclaration effectuée quelques semaines plus tôt. Si vous constatez une erreur, il est possible de faire une correction en ligne depuis votre espace Particulier jusqu’à la mi-décembre.

