Interpellé par Jean-Hugues Ratenon, Gérald Darmanin parle de la "Plaine les Palmiers" et répond à côté de la plaque

Lors de la séance de questions au gouvernement ce mardi 16 mai 2023, le député Jean-Hugues Ratenon a interpellé la Première ministre Elisabeth Borne suite à son séjour de trois jours à La Réunion. Dans cette intervention, il a notamment dénoncé le mépris dont elle et ses ministres ont fait preuve face à la presse locale, mais aussi le peu de mesures annoncées lors de cette visite. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui lui a répondu. Et non sans être complètement à côté de la plaque.

"Les journalistes réunionnais ont été méprisé, certains ont boycotté votre viste dès le deuxième jour" a rappelé le député dans l'Hemycicle. Une accusation à laquelle Gérald Darmanin n'a même pas pris la peine de répondre, préférant invectiver Jean-Hugues Ratenon sur le soutien qu'il a reçu lors des élections législatives de la part de Johnny Payet, maire de....la "Plaine les Palmiers", selon les dires du ministre.

Si cette particularité politique a de quoi interroger, il est tout de même ironique de Gérald Darmanin s'en insurge, alors que de nombreux membres de son parti n'avaient aucun problème à appeler à ne pas voter pour la gauche lors de duels LFI-RN pendant les dernières législatives. Alors même que sa Première ministre considère que LFI représente aujourd'hui un plus grand danger que l'extrême-droite.

On peut aussi s'interroger sur le manque de connaissance de notre ministre concernant La Réunion, qui écorche le nom de la Plaine-des-Palmistes. Si on peut imaginer qu'il est difficile de retenir le nom de toutes les communes de France, on s'attend tout de même à ce qu'un ministre connaisse ceux des territoires dont il a la responsabilité.

Gérald Darmanin n'a par ailleurs vraisembablement pas écouté attentivement le député, lui répondant que s'il "avait pris la peine de se rendre aux nombreuses rencontres" auxquelles Elisabeth Borne a participé, il aurait entendu parler des "60 millions d'euros pour les deux lycées qui vont se créer"...

Problème : Jean-Hugues Ratenon a bien mentionné cette annonce lors de sa prise de parole. "Du riz chauffé, déjà servi en 2022 par votre ministre" a-t-il déclaré, concernant l'enveloppe destinée aux deux lycées.

Une prise de parole somme toute à côté de la plaque, et qui souligne encore une fois le manque de (re)connaissance dont fait preuve le ministre.

