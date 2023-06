Jeu de ping-pong entre la pluie et le soleil

Matante Rosina a fait la fête hier soir et a du mal a sorti de son lit ce samedi 3 juin 2023. Alors elle essaie d'imaginer le temps qu'il fait. En tout cas, dans l'est, elle entend la pluie sur la tôle de sa case. Mais elle sait bien que, comme la plupart du temps, le soleil se trouve plutôt du côté de l'ouest. Elle entend aussi le bruit des feuilles qui s'agitent dans tous les sens à cause du vent. Voilà, c'est tout, Matante va se recoucher et vous souhaite une belle journée. (photo rb/www.imazpress.com)