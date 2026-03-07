Petit'iloise: matinée sportive et bien-être au féminin au stade Gaby Folio

Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes, ce dimanche 8 mars 2026, une matinée sportive et solidaire est organisée au stade Gaby Folio à Petite-Île. Que vous soyez adepte du chrono, du partage en duo ou de la balade en pleine nature, il y a forcément un format pour vous. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de La petit'iloise. (Photo :Sly/www.imazpress.com)

Cet événement n'est pas une simple course : c'est un rassemblement où l'entraide et le plaisir priment sur la performance. Notre objectif est de mettre la femme à l'honneur en créant un espace de partage, de soutien mutuel, et de sensibilisation au sport.

Leur objectif : encourager toutes les femmes, quel que soit leur niveau, à pratiquer une activité physique pour leur bien-être physique et mental. Créer un événement sans pression ni esprit de compétition, favorisant l'échange, l'entraide et les liens sociaux.

L'ensemble des parcours proposé se déroule en milieu naturel pour une immersion véritable :

- Course individuelle en nature (8 km) : Un tracé dynamique composé de deux boucles de 4 km.

- Relais Nature (2 x 4 km) : Relevez le défi à deux ! Chacune effectue une boucle de 4 km pour une expérience partagée.

- Randonnée (5 km) : Pour le plaisir des yeux et la détente, un parcours accessible à toutes

- Un village Bien-être 100% Gratuit -

Après l'effort, place au réconfort ! Toutes les participantes ont un accès privilégié et gratuit à notre village dédié à votre équilibre :

-Détente : Massages, réflexologie, soins et séances de sophrologie.

-Prévention santé : Points d'information sur la santé.

-Animations Flash : Zumba géante pour l'énergie et initiation au Self-Défense pour la confiance en soi.

Courez l'esprit libre avec la garderie gratuite

Parce que nous voulons que toutes les femmes puissent participer, nous avons mis en place un coin garderie gratuit. Vos enfants seront chouchoutés par nos animateurs avec des activités de loisirs et des "jeux longtemps" (jeux traditionnels). Profitez de votre course, on s'occupe de vos petits bouts.

- Saveurs locales et convivialité -

Un petit creux ? Notre espace snacking vous attend avec une sélection gourmande :

-vente de Gâteaux crêpes gaufre maison et boissons fraîches.

-vente de jus de fruits locaux de saison.

-Possibilité d'acheter vos repas ou salade sur place pour prolonger ce moment entre amies ou en famille.

Le programme à ne pas manquer

-07h15 : Accueil & Petit-déjeuner offert

-07h30 : Briefing du Président

-07h45 : Échauffement Zumba en musique

-08h00 : Départ Course & Relais

-08h15 : Départ Randonnée

Tarif unique : 12€ (incluant la course, le petit-déjeuner, la garderie et l'accès gratuit à tous les ateliers bien-être).