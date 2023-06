Journée mondiale des donneurs de sang : plusieurs grandes collectes à La Réunion

Chaque année, la journée mondiale des donneurs de sang est célébrée le 14 juin. Pour l'occasion, l'Établissement français du sang met en place une grande campagne de collecte. Cet évènement veut remercier les donneurs tout en continuant à sensibiliser sur l'importance des dons avant les grandes vacances. À La Réunion, des collectes sont organisées à Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Joseph. Nous publions le communiqué de l’établissement français du sang La Réunion océan Indien ci-dessous (photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

La Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) est célébrée chaque année et dans le monde entier le 14 juin. C’est une journée incontournable pour le don de sang et l’Établissement français du sang (EFS), qui déploie tout au long du mois de juin, une grande campagne et des collectes événementielles, pour remercier les donneurs et rappeler l’importance des dons avant la période de grandes vacances.

La JMDS est un temps essentiel pour mettre en avant tous ceux qui font partie de cette grande chaîne de solidarité qu’est le don de sang : les donneurs, les bénévoles, qui font preuve chaque année à nos côtés d’un engagement sans faille, mais aussi les 10 000 collaborateurs de l’EFS, qui donnent au sang le pouvoir de soigner.

Elle permet également de rappeler les valeurs de solidarité, de générosité et de partage qui nous animent et nous rassemblent et de les promouvoir.

La JMDS est avant tout une journée cruciale pour sensibiliser de nouveaux donneurs et mobiliser le plus grand nombre avant la période de grandes vacances, afin de renforcer les réserves de poches de sang. Les donneurs sont en effet moins disponibles durant cette période estivale, mais les besoins des patients sont quotidiens.

Rendez-vous en collectes !



L’Etablissement français du sang La Réunion - Océan Indien vous invite à vous mobiliser et à donner votre sang à l’occasion des collectes organisées pour ce temps fort :

- Samedi 10 juin et Dimanche 11 juin à la NORDEV Hall A Parc des Expositions Auguste LEGROS de Ste Clotilde

de 09h00 à 16h00

- Mercredi 14 juin à CIMENDEF, Centre des Arts et de la Culture à ST PAUL de 09h00 à 16h00

- Samedi 24 juin au Gymnase Henri GANOSFKY ST JOSEPH de 09h00-16h00

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS, DEUX POSSIBILITÉS :

En ligne : www.dondesang.efs.sante.fr

Par téléphone : 0262 90 53 92

Une campagne qui donne la parole aux donneurs de sang

L’EFS lance, à l’occasion de la JMDS, une campagne de communication qui se déroule du 2 au 30 juin 2023, pour informer et mobiliser le grand public au don de sang.

Cette année, l’EFS revient à l’essence même de la JMDS pour cette campagne : remercier les donneurs. Pour cela, ces derniers ont été placés sous le feu des projecteurs et ont été sollicités pour être les porte-voix de nos messages.

Plusieurs donneurs ont ainsi accepté d’être nos ambassadeurs et se sont prêtés au jeu du shooting photo et vidéo pour incarner notre campagne.

Bruno, Malika, Farès, Clémentine, Antony et Sandra sont d’horizons très différents : étudiants, retraités, personnels soignants, bénévoles pour le don de sang, donneurs réguliers de longue date, ou plus récents. Ils ont chacun une expérience du don différente comme le dépassement de leurs peurs, le fait de prendre un peu de leur temps pour aider les autres ou de perpétuer un geste qui se transmet de générations en générations au sein de leur famille. Ils ont néanmoins en commun d’être réunis par le même engagement et la même fierté, celle de donner leur sang et contribuer à travers ce geste solidaire à sauver des vies. Ce sont les nouveaux visages de cette campagne humaine, participative et surtout qui ressemble à nos donneurs, nos héros du quotidien !

Retrouvez leurs témoignages :

- Un geste simple qui prend 1 heure de notre temps

- Notre équipe est là pour veiller sur vous !

- Votre sang a le pouvoir de soigner

Coup d’œil sur l’opération « Les mots qui comptent »

Pour remercier les donneurs, l’EFS a lancé une grande opération participative qui embarque l’ensemble des parties-prenantes du don

de sang. Collaborateurs de l’EFS, bénévoles, patients et tous ceux qui ont souhaité participer ont été invités à écrire un mot de

remerciement à destination d’un donneur anonyme.

L’objectif ? Distribuer, tout au long du mois de juin au sein des collectes estampillées JMDS, un mot doux à tous les donneurs, pour les remercier et leur rappeler l’utilité de leurs dons.



"Parce que chaque petite poche de sang qui arrivait dans la chambre de ma fille était remplie d’espoir et d'amour, celle du donneur qui offrait un peu de son sang pour une autre vie. Parce que je n'oublierai jamais le sourire de ma fille lorsque nous lui avons annoncé que nous avions trouvé un donneur de moelle osseuse compatible. Parce que sans vous les donneurs de sang, les malades ne pourraient pas poursuivre leur vie. Du fond du cœur MERCI !" - Stéphanie, maman d'une patiente transfusée

Pour trouver la collecte la plus proche de chez vous, consultez notre site www.dondesang.efs.sante.fr ou l’appli "Don de sang" pour localiser un lieu de don et prendre rendez-vous !