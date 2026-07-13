L'Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion reconduit sa gouvernance à l'unanimité et lance son nouveau mandat 2026-2029

Réuni en séance délocalisée à Sainte-Suzanne, le mardi 7 juillet 2026, le Conseil d'administration de l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) de La Réunion a renouvelé à l'unanimité les mandats de sa gouvernance pour les trois prochaines années.

À l'issue des votes, Ericka Bareigts, présidente de l'ARB, Jean-Pierre Zammit, vice-président représentant l'Office français de la biodiversité (OFB), et Karine Pothin, directrice de l'Agence, ont été reconduits à l'unanimité dans leurs fonctions pour un nouveau mandat de trois ans.

Le Conseil d'administration, composé des représentants de la Région Réunion, du Département de La Réunion, des services de l'État, des chambres consulaires (Chambre de métiers et de l'artisanat, Chambre d'agriculture et Chambre de commerce et d'industrie), des intercommunalités, de l'Office national des forêts (ONF), du Parc national de La Réunion, de l'Office de l'eau Réunion ainsi que des associations représentant la société civile (Seor, Srepen, Vie Océane et la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques) a salué à l'unanimité "le travail conséquent, efficace et partenarial mené par l'équipe de l'ARB durant son premier mandat (2024-2026)".

En ouverture de cette séance, les administrateurs ont également participé à une visite de terrain au Bocage, organisée par la Cinor et la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques. "Cette visite a permis de mettre en lumière les actions conduites en faveur de la gestion écologique du site ainsi que les initiatives développées autour des aires éducatives", assure l'ARB dans son communiqué.

- Un programme d'actions ambitieux pour 2026-2029 -

Le Conseil d'administration a également approuvé à l'unanimité le programme d'actions qui guidera l'Agence pour les trois prochaines années. Les grandes priorités du mandat 2026-2029 sont les suivantes :

• Renforcer l'éducation à la biodiversité en poursuivant la "réunionisation" des notions de biodiversité dans les parcours scolaires, de la maternelle au lycée, en partenariat étroit avec le Rectorat.

• Accélérer la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) et accompagner les projets de restauration des habitats naturels, y compris par le développement de solutions de lutte biologique.

• Fédérer les acteurs autour de la biosécurité afin d'élaborer un plan d'actions régional partagé visant à prévenir l'introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes, en lien notamment avec les services de l'État, le Grand Port Maritime, l'aéroport, les douanes et l'ensemble des partenaires concernés.

• Accompagner les collectivités, associations, entreprises et porteurs de projets dans le développement d'initiatives en faveur de la biodiversité, grâce notamment à l'animation du Comité des financeurs de la biodiversité et à un accompagnement individuel et collectif.

À travers ce nouveau mandat, l'Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion poursuivra son action de coordination, d'accompagnement et de mise en réseau des acteurs du territoire afin de faire de la biodiversité un levier de résilience, d'attractivité et de développement durable pour La Réunion.

"La biodiversité est notre bien commun. Ce nouveau mandat nous permettra de poursuivre, avec l'ensemble de nos partenaires, une action collective au service de la préservation du patrimoine naturel réunionnais", conclue Ericka Bareigts, présidente de l'ARB.