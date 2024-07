L'association Croix Marine liquidée en septembre

L’association Croix Marine - en charge des majeurs placés sous tutelle ou curatelle - va être liquidée. Telle est la décision annoncée ce mardi 16 juillet 2024 lors d'une réunion à la Directon de l’emploi et du travail (Deets) à Saint-Denis. Pour les salariés, un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) va être mis en place. Les 1.500 majeurs placés seront eux pris en charge par d'autres associations (Photo : www.imazpress.com)

En mai dernier, le Préfet de la Réunion Jérôme Filippini avait suspendu pour six mois "l'autorisation d'un service délégué la protection des majeurs et d'un service délégué aux prestations familiales pour l'association Croix-Marine".

Cette décision avait été prise en raison de dysfonctionnements financiers présumés "susceptibles de revêtir la qualification pénale d'escroquerie, abus de confiance, de détournement de fonds au préjudice de majeurs protégés" indiquait le préfet dans un arrêté.

Les faits présumés ont été dénoncés en février 2024 par la présidente démissionnaire de cette association spécialisée dans l'accueil et la protection des personnes majeurs placées sous tutelle ou sous curatelle.

L'ancienne dirigeante avait révélé "des faits de vol au préjudice d'une personne âgée, d'escroquerie en bande organisée (...) par des personnes extérieures et non par le personnel dirigeant (de l'association - ndlr), accentuant ainsi les craintes de dissimulation de faits aussi graves, en contradiction avec la mission de protection des majeurs protégés" note le préfet dans son arrêté.

Le lundi 10 juin 2024, les salariés de la Croix Marine s'étaient réunis devant la Préfecture à Saint-Denis pour protester contre un arrêté préfectoral suspendant l'agrément de l'association pour ses services de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM).

- Une première alerte il y a déjà quelques mois -

En novembre 2023, l'intersyndicale avait "fait part de ses revendications et ses alertes sur ces problématiques de gestion atypiques financière et RH des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux à La Réunion, dont fait partie la Croix Marine", indique Yannick Galais. La CFTD Santé-Sociaux Réunion avait notamment envoyé une motion faisant part des difficultés du secteur à la Ministre chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Khattabi.

Dans cette motion, le syndicat avait alerté sur l'augmentation des arrêts maladies, des accidents de travail et licenciements pour inaptitudes de travail. Il avait également évoqué le manque de places et de structures d'accueil adaptées pour les usagers, la gestion financière préoccupante des établissements et services sociaux et médico-sociaux et la pression des directions sur le personnel.

Le cabinet de la ministre avait répondu avoir "pris en compte" les inquiétudes du syndicat et constaté "un retard des DROM et COM par rapport à la métropole". Il avait également rappelé qu'un "budget de 150 millions d'euros" avait été alloué pour y remédier lors du comité interministériel des Outre-mer en juillet 2023.

