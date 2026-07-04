L'association Vagues demande au Centre Sécurité Requin de publier les données sur ses opérations de pêche

Ce samedi 4 juillet 2026, l'association Vagues interpelle le Centre Sécurité Requin (CSR) sur l’absence de publication des synthèses mensuelles de ses opérations de pêche aux requins tigres et bouledogues. Alors que le CSR s’était engagé à assurer une transparence totale en rendant ces informations publiques, les derniers bilans disponibles remontent au mois de février 2026, selon le courrier adressé à son directeur. L'association réclame leur publication "sans délai" et demande l'intervention du préfet pour obtenir ces données.