Services aux entreprises : installé à La Réunion, Opcommerce renforce ses offres

Depuis le 1er janvier 2023 l’Opcommerce, Opérateur de compétences du commerce, est en ordre de marche pour proposer à ses entreprises adhérentes réunionnaises et à leurs salariés toute la palette de son offre de services. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Opcommerce)

Jusqu’ici, l’Opcommerce n’était pas absent de La Réunion (voir ci-après L’Opcommerce dans les DROM en 5 dates).

Il s’appuyait sur Akto pour promouvoir ses services. L’Opco des services à forte intensité de main d’œuvre avait en charge la relation avec les entreprises adhérentes et le tissu des organismes de formation réunionnais. Tandis que la gestion administrative des dossiers était assurée par l’Opcommerce.

Pour aller plus loin et renforcer son service de proximité aux entreprises adhérentes de l’Opcommerce, le Conseil d’administration a décidé, en avril 2022, de demander l’agrément aux services de l’État pour opérer directement sur les territoires ultra marins. L’agrément obtenu à l’automne 2022 a permis de recruter Anne-Laure Hoarau, qui est aujourd’hui Déléguée territoriale La Réunion de l’Opcommerce.



L’Opcommerce n’a pas beaucoup de secret pour Anne-Laure Hoarau qui était déjà la référente de l’Opcommerce chez Akto. La continuité des actions engagées les années précédentes est donc assurée.

- Témoignage -

« Nous voyons l’installation de l’Opcommerce à La Réunion comme une opportunité, une aubaine, car elle signifie la prise en considération des problématiques et thématiques du territoire réunionnais. Le développement du commerce à La Réunion diffère de celui de métropole », souligne Nathalie Mareux, Directrice des Ressources Humaines, Groupe Caillé.

- Feuille de route -

La feuille de route de l’équipe de l’Opcommerce à La Réunion tient en trois axes :



1/ Renforcer l’accompagnement des projets de formation des TPE-PME, qui représentent 90 % des entreprises du commerce, mais aussi des grandes entreprises en privilégiant des approches sur mesure.



« Quand vous êtes plongé(e) dans vos dossiers, que vous êtes multi-casquettes du fait de la taille de votre entreprise, pouvoir bénéficier d’un regard extérieur permet d’attirer votre attention sur les actions à prioriser. On vous pointe du doigt ce qu’il faut gérer en priorité, au-delà de l’aspect courant. Grâce à l’accompagnement de l’Opcommerce, notre organisation est beaucoup plus fluide. » Djamila Han Kwan, Directrice générale adjointe, Groupe Cbl Repro.



2/ Promouvoir et développer la formation en alternance à travers le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation afin de favoriser l’intégration de nouveaux collaborateurs.



« Ma responsable a une grande confiance en moi et c’est réciproque. Elle me laisse prendre la main sur de nombreuses tâches. Je lui apporte de mon côté mes compétences en marketing. C’est un véritable échange de compétences. » Camille Dalon, Chargée de développement marketing, alternante chez Zoëma (Le voyage des senteurs).

3/ Valoriser les métiers du commerce à travers des événements qui permettront notamment de mettre en relation les entreprises adhérentes avec des jeunes en quête d’alternance, des salariés en reconversion ou des demandeurs d’emploi désireux de travailler dans le commerce.



Depuis une semaine, la Présidence de l’Opcommerce est en déplacement à La Réunion afin de rencontrer des entreprises du commerce, des représentants institutionnels et des acteurs emploi-formation dans chacun des territoires ultra marins.



Commentant cette annonce, Philippe Banse, Président de l’Opcommerce, déclare : « Nous voulons accompagner les entreprises et les salariés du commerce des Départements et Régions d’Outre-mer de la même façon que nous les accompagnons aujourd’hui sur l’ensemble du territoire métropolitain. C’est le sens de l’installation de l’Opcommerce à La Réunion. Nous souhaitons également développer les partenariats avec les acteurs locaux - Etat, collectivités locales, acteurs de l’emploi et de la formation - afin de mettre en œuvre des solutions qui répondent vraiment aux problématiques de chacun des territoires. »

Pour sa part, Véronique Allais, Vice-présidente de l’Opcommerce souligne : « Le commerce constitue une activité importante sur l’île de La Réunion. Nous l’avons constaté au cours de notre séjour. Cette activité est le fruit de grands groupes solidement implantés et de petites entreprises dynamiques qui témoignent de toutes les formes que peut prendre le commerce.

Cette diversité, ce dynamisme, c’est la richesse du commerce. Nous devons la cultiver, l’entretenir en aidant les entreprises, quelle que soit leur taille, à faire face aux mutations qui caractérisent notre secteur depuis maintenant plusieurs années, notamment la transition écologique. »

- L’Opcommerce dans les DROM en 5 dates -

2019. Les opérateurs de compétences sont autorisés par décret à assurer un service de proximité aux entreprises des départements et régions d’Outre-mer.



2020. Une convention de délégation est signée avec Akto pour qu’il assure un conseil de proximité aux adhérents de l’Opcommerce dans les DROM.



2021. La gestion administrative des dossiers et des demandes de financement est assurée par l’Opcommerce.

2022. Le Conseil d’administration de l’Opcommerce demande un agrément pour assurer directement ses services aux entreprises dans les DROM. Un arrêté du 11 octobre 2022 acte la présence de l’Opco dans les territoires ultra-marins de Guyane, Martinique, Guadeloupe et La Réunion.



2023. Dès janvier, l’Opcommerce assure un conseil de proximité aux entreprises et aux salariés des 20 branches professionnelles adhérentes à l’opérateur de compétences et auprès de celles qui relèvent des conventions collectives régionales suivantes :



Convention Collective Commerces de la Martinique IDCC 0379 ; Convention Collective Commerce de La Réunion IDCC 1225 ;



Convention Collective Commerce et services de la Guadeloupe IDCC 1203.



Le commerce à La Réunion :



o 1 417 établissements, dont :

o 82 % de moins de 11 salariés

o 15 % de 11 à 49 salariés

o 3 % de 50 salariés et plus

o 12 413 salariés, 83 % sont en CDI

o 2 000 contrats en alternance (apprentissage et professionnalisation)