L’Université de La Réunion et le PUI Valiotech rejoignent le programme national Starthèse

Le Pôle Universitaire d’Innovation (PUI) Valiotech et l'Université de La Réunion rejoignent le programme national Starthèse, porté par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette affiliation permet au territoire de lancer Starthèse Réunion, un challenge dédié aux doctorants et jeunes docteurs (ayant soutenu leur thèse depuis moins de cinq ans) souhaitant valoriser leurs travaux de recherche en imaginant des solutions innovantes répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques ou culturels.

- Former les jeunes chercheurs à l’entrepreneuriat -

Dans le cadre du challenge, les participants bénéficieront d’un programme de formation à l’entrepreneuriat organisé par le PUI Valiotech. L’objectif : leur permettre de transformer leurs compétences scientifiques en projets à fort potentiel de valorisation.

Les doctorants et jeunes chercheurs seront accompagnés pour :

- développer une posture entrepreneuriale ;

- identifier des opportunités d’innovation à partir de leurs travaux de recherche ;

- se familiariser avec les fondamentaux de la création de projet (business model, propriété intellectuelle, financements) ;

- renforcer leurs compétences de communication et de pitch.

- Une finale régionale le 3 septembre 2026 -

À l’issue du programme, dix projets seront sélectionnés pour participer à une soirée finale publique organisée le 3 septembre 2026 à l’Université de La Réunion.

Les candidats y présenteront leur projet devant un jury composé d’acteurs du monde socio-économique, de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la recherche.

Trois projets seront récompensés, tandis que le public décernera également un Prix du public.

L’un des lauréats représentera La Réunion lors de la sélection nationale du programme Starthèse.

- Un programme national en forte croissance -

Lancé en 2023, le Challenge Starthèse connaît une forte montée en puissance : 31 dispositifs territoriaux sont affiliés en 2026, contre 8 à sa création.

Depuis 2024, il a déjà mobilisé :

- 785 jeunes chercheurs participants, dont 40 % de femmes ;

- 439 projets issus des dernières avancées scientifiques ;

- 44 lauréats nationaux.

Les projets présentés couvrent de nombreux domaines – santé, numérique, transition écologique, spatial ou industries culturelles – et plus de 70 % portent sur des innovations technologiques, de procédés ou de services de rupture.