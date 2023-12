Pollution à la Saline : la baignade et la pêche interdites sur la plage de Trou d’Eau

Afin d’assurer la sécurité et les conditions de salubrité des usagers du littoral et du lagon, l’arrêté municipal qui interdit l’accès, la baignade et les activités nautiques sur la plage de Trou d’eau est prorogé jusqu’à nouvel ordre et est complété par l’interdiction des activités de pêche. Les analyses des eaux de baignade sont toujours en cours pour déterminer l’origine de la pollution survenue au sud de cette plage ce samedi 16 décembre 2023 (Photo rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, des boulettes de fioul ont été retrouvées sur le sable de la plage de la Saline-les-Bains ce samedi.

Des analyses de l’eau et des résidus retrouvés sur le plage sont actuellement en cours pour déterminer l'origine de cette pollution et la durée de l’interdiction de baignade et d’activités nautiques dans cette zone.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com