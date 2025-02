Vers la création d'une antenne de la Fédération française des banques alimentaires à Mayotte

À la suite du passage du cyclone Chido à Mayotte le 14 décembre 2024, la Banque alimentaire des Mascareignes (BAM) et la Fédération française des banques alimentaires ont mis en place un dispositif d’urgence pour venir en aide aux sinistrés. Près de 500 tonnes de denrées et de biens de première nécessité ont été envoyées depuis La Réunion et l’Hexagone. Une mobilisation qui va se poursuivre avec la création d'une antenne de la Fédération française des banques alimentaires à Mayotte. (Photo : AFP)

Le 14 décembre 2024, Mayotte a été frappée de plein fouet par le cyclone Chido, laissant derrière lui des milliers de sinistrés sur un territoire où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Dès le lendemain 15 décembre, la Banque alimentaire des Mascareignes (BAM) a lancé une opération d’aide d’urgence pour répondre aux besoins des habitants touchés. Une première expédition de 50 tonnes de denrées alimentaires et 2 tonnes de vêtements a été envoyée dès le 21 décembre 2024.

Cette aide a été rendue possible grâce à une campagne de collecte de fonds lancée auprès des CCAS de La Réunion, d’industriels et du Crédit agricole, avec le soutien de la Fédération française des banques alimentaires.

"Dès la constatation de l’ampleur de la catastrophe, nous nous devions de réagir et de venir en aide à l’île voisine de Mayotte", explique Bruno Prochasson, président de la Banque alimentaire des Mascareignes.

- Une aide logistique et alimentaire sur le long terme -

Depuis janvier 2025, l’intervention de la BAM se poursuit en lien avec les CCAS de Mayotte afin d’assurer un suivi efficace des besoins. Une expédition de 7 à 8 conteneurs, soit environ 200 palettes, est en cours d’acheminement.

Déjà, quatre conteneurs chargés d’eau, de denrées alimentaires, d’aliments pour bébé et de vêtements ont été expédiés, et quatre autres devraient partir d’ici fin mars.

L’acheminement des marchandises est assuré par la Fondation CMA CGM, qui a mis en place un pont maritime depuis Marseille et La Réunion. Au total, la Banque alimentaire des Mascareignes prévoit d’envoyer encore près de 150 tonnes de biens de première nécessité.

- Un élan de solidarité national -

Au-delà de l’implication des acteurs réunionnais, la Fédération française des banques alimentaires et plusieurs industriels ont apporté leur soutien. À ce jour, 782 palettes ont été collectées, dont 308 par les Restos du Cœur.

Le 17 février 2025, 350 tonnes de marchandises ont été expédiées depuis la métropole, et d’autres dons sont attendus.

Sur place, la distribution est assurée par l’Union départementale des CCAS de Mayotte, avec le soutien de l’Union nationale des CCAS. Cette crise met en lumière la nécessité de structurer une aide alimentaire pérenne sur l’île.

La Fédération française des banques alimentaires prévoit ainsi d’ouvrir une antenne à Mayotte dans les mois à venir, qui deviendra la 80ème Banque alimentaire du réseau.



