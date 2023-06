La centrale EDF de Port Est démarre sa production d’électricité 100% renouvelable

Le premier des douze moteurs de la centrale électrique de Port Est fonctionne désormais à la biomasse liquide, un combustible d’origine végétale permettant la production d’électricité verte. D’ici la fin de l’année, "la centrale sera entièrement convertie et ses douze moteurs fonctionneront uniquement avec ce combustible, issu d’huile de colza" annonce EDF. La biomasse liquide remplacera définitivement le fioul. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo EDF)

Après plus de deux années de préparation sur les aspects techniques, règlementaires et logistiques, la conversion à la biomasse liquide de la centrale de Port Est est en cours.

Le démarrage du premier moteur fonctionnant à la biomasse liquide a eu lieu le 19 juin, conformément à ce qui avait été planifié par les équipes de la centrale. Cette réussite confirme avec succès que la centrale peut fonctionner à 100% de charge avec de la biomasse liquide.

Les onze autres moteurs de la centrale seront convertis progressivement, jusqu’à fin octobre. La prouesse de cette conversion repose sur l’expertise et les compétences techniques de nos collaborateurs et de nos partenaires locaux. En effet, EDF PEI a souhaité maintenir l’activité de la centrale pendant cette conversion, ce qui nécessite une gestion millimétrée du planning qui intègre toutes les opérations de maintenance habituelles tout en fonctionnant à plein régime : 7j/7 et 24h/24 pour couvrir en moyenne 40% des besoins en production d’électricité de l’île.

En fonctionnant à la biomasse liquide, la centrale de Port Est évitera l’émission de 500.000 tonnes de CO2 annuellement et améliorera significativement la qualité de l’air : élimination des émissions de soufre et réduction des émissions de poussière.

EDF PEI s’engage à recourir à de la biomasse liquide offrant les meilleures garanties de durabilité et répondant notamment à la certification européenne RED. EDF PEI a ainsi fait le choix de travailler avec la société française SAIPOL pour l’approvisionnement en biomasse liquide de la centrale de Port Est qui sera principalement issue de colza. Au-delà de ses qualités agronomiques reconnues et d’être un puits de carbone efficace, le colza est cultivé pour l’alimentation des animaux d’élevage sous forme de tourteau. L’huile de colza est ainsi un coproduit de la protéine végétale dont la France, a besoin pour sa souveraineté alimentaire.

Le fonctionnement de la centrale à la biomasse liquide permettra de disposer d’une production d’énergie renouvelable, durable et garantie. Avec la conversion de la centrale de Port Est, EDF PEI accompagne le territoire de La Réunion dans sa transition énergétique en vue d’atteindre un mix-électrique 100% renouvelable.