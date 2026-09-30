La cérémonie de prise de commandement du capitaine Olivier Ethève a eu lieu à Grande Anse

La cérémonie de prise de commandement de la communauté de brigades (COB) de Saint-Joseph-Petite-Île par le capitaine Olivier Ethève a eu lieu sur le site de Grand Anse à Petite-Île ce mardi 29 septembre 2026 (Photo : ville de Petite-Ile)

Selon le communiqué de presse de Petite-Île, cette cérémonie constitue un "temps fort pour la Gendarmerie nationale et pour le territoire" marquant officiellement la prise de fonction du capitaine Olivier Ethève.

Selon Petite-Île, la "coopération entre la Gendarmerie nationale et notre police municipale est essentielle pour assurer la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens".