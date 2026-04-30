La clinique Les Flamboyants Est célèbre ses 3 ans

La clinique Les Flamboyants Est, du groupe Runésens, célèbre ses 3 ans. Alors que la santé mentale est Grande cause nationale en France pour la deuxième année consécutive, "cet anniversaire résonne avec une conviction partagée", estime l'établissement. "L'enjeu aujourd'hui n'est plus seulement l'offre de soins, mais le chemin qui reste à parcourir pour que chacun ose y recourir", affirme-t-il. Nous publions le communiqué ci-dessous

Trois ans après l’accueil de ses premiers patients en mars 2023, la Clinique Les Flamboyants Est affiche un taux d’occupation en progression constante, confirmant la pertinence de son implantation et la réalité des besoins en soins psychiatriques dans l’Est de La Réunion. Depuis son ouverture, l’établissement a accompagné plusieurs centaines de patients mineurs et majeurs en hospitalisation complète comme en hôpital de jour.

La clinique accueille des patients souffrant de : troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles des conduites alimentaires, syndromes post-traumatiques ou pathologies psychiques liées au vieillissement... L’admission se fait sur prescription médicale, qu’elle émane du médecin traitant, d’un psychiatre libéral ou d’un service d’urgences. Une demande d’admission est alors constituée, puis examinée par la commission médicale de la clinique, qui définit le mode de prise en charge le plus adapté avant d’orienter le patient vers l’unité correspondant à ses besoins. Avec 76 lits et 30 places, la structure compte cinq unités spécialisées : adolescents et jeunes adultes, adultes, gérontopsychiatrie, surveillance renforcée et hôpital de jour.

"Je suis très heureux de participer aujourd’hui à la célébration des 3 ans de la clinique Les Flamboyants Est, établissement participant au rattrapage de l’offre sur le territoire Est et proposant par ailleurs un cadre architectural et environnemental d’une grande qualité, qui donne envie. Si l’image de la psychiatrie reste encore une barrière à l’accès aux soins, je n’ai pas de doute que l’offre de services de la clinique saura convaincre même les plus hésitants. Il est néanmoins important que cette offre s’inscrive dans son environnement et je ne peux qu’encourager à ce que l’ensemble des partenaires concernés (EPSMR, CHU, acteurs du médico-social, premiers recours) soient parties prenantes et partenaires de ce projet. La réponse aux besoins de santé mentale des Réunionnais ne pourra se faire faire qu’en collaboration étroite entre ces partenaires, les personnes concernées et leurs familles, dans l’esprit de la communauté territoriale de santé mentale." Jean-Jacques Coiplet, Directeur de l’ARS La Réunion

- En parler, c’est déjà agir -

Les médecins libéraux sont les premiers relais de l’orientation en santé mentale. Ce sont eux qui détectent les signaux faibles de souffrance psychique, mais aussi qui constatent les appréhensions de leurs patients et de leurs familles face à l’entrée dans le soin. Pouvoir orienter vers un établissement spécialisé de proximité, c’est leur donner les moyens de rassurer et de faciliter le premier pas vers une prise en charge adaptée. Plus l’orientation est précoce, plus le rétablissement est rapide.

"Trois ans après notre ouverture, notre engagement reste constant : améliorer l’accès aux soins en contribuant à déstigmatiser la santé mentale, qui doit être considérée comme une composante à part entière de la santé. Être implantés dans l’Est de La Réunion, au plus près des bassins de vie, c’est répondre à des besoins en forte progression, proposer une offre de soins exigeante en complémentarité du secteur public, et accompagner les familles. C’est aussi faire reculer les peurs qui retardent encore trop souvent l’entrée dans le soin. Avec nos équipes, les médecins de ville et nos partenaires institutionnels et territoriaux, nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle étape : le renforcement d’une filière de soins structurée, au service de tous les Réunionnais." Aude d’Abbadie Savalli, Directrice Générale de Runésens

- Santé mentale : poursuivre l'élan -

La Clinique Les Flamboyants Est entre dans une nouvelle phase : celle de la consolidation de sa filière de soins. Avec 107 collaborateurs dont la très grande majorité réside dans l’Est de l’île, l’établissement s’est imposé en trois ans comme un acteur de santé ancré dans son territoire. Plusieurs axes structurent cette nouvelle étape. Le renforcement de la gérontopsychiatrie, première unité dédiée à la santé mentale des plus de 65 ans à La Réunion répond au vieillissement accéléré de la population réunionnaise. Celui de la pédopsychiatrie vise à mieux répondre aux besoins croissants des adolescents et jeunes adultes du territoire.

L’anniversaire des 3 ans de la clinique Les Flamboyants Est réunit ce jeudi 30 avril 2026 les acteurs clés de la santé et du territoire de l’Est : Aude d'Abbadie Savalli, Directrice Générale de Runésens ; Christine Kowalczyk, Présidente de l'URML OI ; Jeannick Atachapa, Maire de Bras-Panon ; Jean-Jacques Coiplet, Directeur Général de l'ARS La Réunion ; Jean-Marie Virapoullé, Vice-président du Conseil départemental de La Réunion ; Fabrice Bonicel, Sous-Préfet de Saint-Benoît. Leur présence commune traduit la volonté partagée de structurer, sur ce territoire, une filière de soins en santé mentale portée aussi bien par les professionnels de santé que par les institutions.

"Trois ans après notre ouverture, notre engagement reste constant : améliorer l’accès aux soins en contribuant à déstigmatiser la santé mentale, qui doit être considérée comme une composante à part entière de la santé. Être implantés dans l’Est de La Réunion, au plus près des bassins de vie, c’est répondre à des besoins en forte progression, proposer une offre de soins exigeante en complémentarité du secteur public, et accompagner les familles. C’est aussi faire reculer les peurs qui retardent encore trop souvent l’entrée dans le soin. Avec nos équipes, les médecins de ville et nos partenaires institutionnels et territoriaux, nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle étape : le renforcement d’une filière de soins structurée, au service de tous les Réunionnais." Jeannick Atchapa, Maire de Bras-Panon

Cultiver le vivant, agir pour la santé mentale

Co-construit avec la Ville de Bras-Panon, l'événement est marqué par la plantation symbolique de trois arbres à pain dans les jardins de la clinique, un pour chaque année écoulée. Un clin d'œil à Bras-Panon, « capitale réunionnaise du fruit à pain, » et un geste qui résonne avec la mission même de la clinique : prendre soin du vivant, accompagner ce qui pousse, protéger ce qui est fragile. Au-delà du symbole, ce geste partagé témoigne d'un engagement commun : faire de la santé mentale un sujet positif, durable, ancré dans le territoire et tourné vers les générations futures.



