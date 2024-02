La clinique les Flamboyants sud certifiée haute qualité des soins

Le groupe les Flamboyants annonce que la clinique les Flamboyants sud est certifiée avec mention haute qualité des soins et la note de 99,62 % par la Haute autorité de santé (HAS). Le groupe déclare s'inscrire dans le cadre d'une démarche qualité ambitieuse engagée par le groupe depuis près de 30 ans à La Réunion. Nous publions leur communiqué ci-dessous

- Haute qualité des soins, le plus haut niveau de certification -



Lors de leur mission à la clinique les Flamboyants sud en octobre 2023, les experts-visiteurs de la haute autorité de santé ont rencontré les patients, le personnel médical, soignant, administratif et logistique ainsi que la direction de l’établissement. Ils ont particulièrement souligné "la présence d’une culture qualité sécurité des soins, ancrée dans les pratiques de professionnels engagés et rigoureux, travaillant collectivement sur les projets de soins individualisés des patients", indique Marlène Techer, directrice des établissements de psychiatrie du groupe les Flamboyants.



La certification de cet établissement psychiatrique situé à Pierrefonds, s’ajoute à celles déjà attribuées aussi avec mention aux deux cliniques du groupe situées au Port. Les taux de conformité atteignant 100 % pour les Flamboyants ouest et 97,33 % pour les Tamarins ouest soulignent la détermination du groupe à fournir des soins de haute qualité dans l’océan Indien.



- Une politique qualité ambitieuse au service de tous les patients -



Depuis avril 2021, la certification s’établit sur un référentiel de la Haute autorité de santé dont la nouvelle version a renforcé les critères d’évaluation et de surveillance des établissements. Le dispositif d’évaluation est externe, indépendant et obligatoire pour tous les établissements de santé en France. Il met l’accent sur la sécurité des patients, la coordination des soins en interne, avec les autres acteurs hospitaliers et la ville, la prise en charge globale, la gestion des risques et la promotion de l’amélioration continue. Pour Anne Raeckelboom, directrice adjointe et directrice qualité & gestion des risques du groupe les Flamboyants, "la certification est un pilier de la qualité et de la sécurité des soins, du service rendu aux patients."



"La démarche qualité du groupe se fonde sur l’expérience et le vécu des patients ainsi que sur l’évaluation des pratiques des professionnels et de la réduction des risques. La prochaine étape pour le groupe est la visite de certification de la clinique les Tamarins sud en mai 2024 ; avant de solliciter d’ici quatre ans deux regroupements de visite, un pour nos trois cliniques psychiatriques et un second pour nos deux cliniques de soins médicaux et de réadaptation. L’objectif étant de mettre en exergue nos projets médicaux innovants et précurseurs sur le territoire et le dynamisme et la cohésion des équipes entre les différents sites."



- Un groupe familial réunionnais et indépendant engagé -



Fondé en 1995, le groupe les Flamboyants est devenu un acteur majeur de la santé mentale et des soins médicaux et de réadaptation à La Réunion. Avec près de 900 collaborateurs et ses cinq cliniques spécialisées, le groupe "continue de se développer en restant fidèle aux valeurs qui le définissent en tant que groupe familial réunionnais et indépendant. Notre engagement envers l'excellence des soins, au service des 3 000 patients que nous prenons en charge chaque année, reste notre priorité", déclare Aude d’Abbadie-Savalli, directrice générale du groupe les Flamboyants.

- Chiffres importants -



3 sites : ouest, sud et est360 professionnels1600 patients pris en chargeLes principales pathologies prises en charge :71% de troubles de l’humeur : dépression, bipolarité...12% de troubles émotionnels et du comportement6% de troubles névrotiques : anxiété, réaction à un facteur de stress sévère...