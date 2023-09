La colonisation et ses "heures belles" : les propos de Bruno Retailleau provoquent la colère

Interrogé par Sud Radio sur les conséquences du tragique séisme qui a endeuillé le Maroc et plus globalement sur le rôle de la France en Afrique, le président de la droite sénatoriale, Bruno Retailleau, a déclaré que "la colonisation, c’est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c’est aussi des heures qui ont été belles avec des mains tendues". Une déclaration qui indigne les élus ultra-marins.

"Je condamne fermement les propos indignes du Sénateur Républicain Bruno Retailleau. Non, il n’y a pas eu de belles heures pour les peuples colonisés" s'est indigné le député Philippe Naillet.

"La colonisation était un faux modèle de la République. On proclamait la République : Liberté, Égalité, Fraternité mais la réalité a été le pillage de ressources en Afrique et ailleurs mais surtout la négation de toute dignité humaine. Sans compter les massacres, comme en 1947 à Madagascar, l’armée coloniale française tue 100 000 Malgaches" a-t-il ajouté.

"Non il n’y a pas eu de belles heures, on ne peut mettre sur la même balance, d’un côté, les massacres, les pillages de ressources et de l’autre, quelques kilomètres de routes et des hôpitaux."

"Monsieur Retailleau commet ici, en conscience, une faute majeure" a de son côté réagi le sénateur guadeloupéen Victorin Lurel. "Une faute historique qui, par une réécriture de l’histoire mue par les pires excès et les passions les plus vicieuses, tente d’occulter et de passer sous silence la chicote, les castrations, le fouet, les travaux forcés, le larbinisme inoculé, l'exploitation d’hier, et, aujourd'hui encore, l'aliénation, les famines, l'analphabétisme, les coups d'État fomentés, le pillage et la surexploitation des ressources des « anciennes colonies » africaines" a-t-il rappelé.

"Une faute morale et politique qui compromet aussi durablement les initiatives d'amitié et de coopération avec les pays d'Afrique ainsi que les efforts menés au niveau national pour construire une mémoire partagée, apaisé et réconciliée pleinement ancrée dans les valeurs fondamentales humanistes de notre République" a conclu le sénateur.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com