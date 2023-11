Saint-Denis : le parc des expositions a accueilli la deuxième édition de "Ambition planète"

La deuxième édition du congrès-expo « Ambition Planète » qui s’est déroulée les 9 et 10 novembre au parc des expositions de Saint-Denis a rassemblé 300 participants, avec des pays invités présents (Madagascar, Maurice, Rodrigues, Les Comores, Seychelles). es huit thématiques ont été débattues en séances plénières et en ateliers : biodiversité et climat, économie, énergies renouvelables, gestion des déchets, alimentation, habitat, transport et intermodalité, éthique numérique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Ambition planète)

Le Grand témoin, Jacques Degroote, ingénieur agronome diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, spécialisé dans les technologies disruptives et l’économie circulaire, a largement éclairé les participants sur les enjeux de la sobriété énergétique : « L’énergie est infinie si on veut bien la saisir. Votre vaste région de l’océan Indien possède des potentiels phénoménaux, complexes et singuliers, qui sont une véritable richesse. Nous allons vers une période excessivement difficile, une guerre climatique, brutale et longue, mais nous avons des armes avec l’innovation, la disruption. Il faut y mettre de la pédagogie. Si les températures montent de plus de 1°, les symbioses se dérèglent, l’océan chauffe et se dilate d’où la montée des eaux… Pour y remédier, il faut de l’action, c’est ce que vous faites ici et c’est remarquable. »



L’invité expert Gaël Derive, Grand témoin de l’édition 2022, a beaucoup travaillé avec les 20 éco-délégués collégiens et lycéens présents sur les deux journées et qui ont participé cette année à l’ensemble des travaux. Il a également présenté le programme national « Une planète pour tous » qu’il pilote, lancé en juin 2023 et qui compte déjà 100 collectivités, dont la Région Réunion, la ville de Saint-Denis, la CASUD et depuis cette semaine la CINOR. Ce réseau a pour vocation de valoriser les actions concrètes des collectivités, de partager les meilleures solutions bas-carbone…



Un espace d’exposition de 250m² a permis de découvrir les actions menées par les différentes entités présentes. Une boutique éphémère était proposée par la Nordev, organisatrice de l’événement, proposant des objets recyclés du dernier Salon de la Maison.



- Les engagements 2023 -

Les engagements pris en 2022 ont été évalués et respectés. Les partenaires présents se sont engagés à poursuivre leurs engagements et en ont pris solennellement de nouveaux.



La Région :

• Création de l’Agence régionale de la biodiversité, effective en 2023

• Mise en place en 2024 du GREC, Groupement régionale des experts du climat

• Lancement d’un Appel à manifestation d’intérêt pour l’équipement des établissements publics de compostage de biodéchets

• Renaturation de cours de lycées avec aménagement paysager « les lycées Oasis » : trois sont en cours Sainte-Suzanne, Saint-Denis et Saint-Benoit. Cinq autres sont prévus en 2024 dans le cadre d’un Appel à manifestation d’intérêt



La CINOR :

• Création d’une nouvelle recyclerie

• Déployer la location longue durée de VAE (vélo à assistance électrique) aux usagers du territoire de la CINOR

• Multiplier par deux les bornes de recharge solaire pour le grand public sur le patrimoine CINOR

• Renouveler la Marche pour le climat et la biodiversité

• Remplacement de lampadaires en LED : 7 000 ont été changés, 3 000 supplémentaires le seront en 2024

• Poursuivre le déploiement des récupérateurs d’eaux de pluie sur les trois villes du territoire. Objectif : 1 600 récupérateurs

• Lancer une étude-action, avec l’IRD, sur les besoins en eau des populations comoriennes, mahoraises et réunionnaises

• Participation au congrès-expo Ambition Planète en 2024



La CIREST :

• Modifier le schéma d’aménagement pour inclure des récupérateur d’eaux de pluie dans les nouveaux programmes d’habitations



La ville de Saint-Denis :

• Points lumineux : 6 000 équipés en LED pour une baisse de la facture de 300 000€. Il reste 3 000 à changer

• Modulation lumineuse LED : 470 000€ économisés, soit 2 000 tonnes de CO²

• Accélération de la renaturation de dix écoles avec plus de modules de biodiversité

• « Un bébé, un arbre » : plantation de 2 000 arbres par an

• « Ville plantée » 5 600 arbres supplémentaires. Entre 2024 et fin 2025, 40 000 espèces seront plantées plus 17 000 sur la forêt du Barachois

• Suivi de la qualité de l’air sur les axes encombrés

• Accueil des vingt éco-délégués présents à Ambition Planète en stage à la mairie

• Participation au congrès-expo Ambition Planète en 2024



La NORDEV :

• Pérenniser Ambition Planète

• 1 330 points lumineux ont été changés en LED pour une diminution de 40% de la consommation en éclairage

• Mise en place de deux flux : avec ou sans public

• Avec 300 événements par an, mise en place d’un programme de sensibilisation des exposants : utilisation de matériel peu énergivore, stopper les équipements la nuit

• Poursuivre la végétalisation du parc des expositions pour un meilleur confort thermique (végétalisation des façades…)



La Mission Locale Nord :

• Mise en place d’une gestion des déchets en partenariat avec la CINOR

• Mise en place d’un système de tri sélectif dans les espaces publics et employés

• Réduire la quantité de déchets produits et garantir leur bon recyclage par la sensibilisation des employés

• Sensibiliser les bénéficiaires que nous accompagnons par la mise en place d’atelier, de support de communication et d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux

• Mise en place d’atelier de confections de produits éco-citoyens avec la CINOR durant la semaine européenne de la réduction des déchets



Runéo :

• Réseau Dionéo : atteindre 70% de rendement du réseau pour une économie de 600 000m3 d’eau, soit 300 piscines olympiques



ASPRO-MOD (Association PROfessionnelle des Acteurs de la MObilité Durable) :

Charte signée le 10 novembre entre REZOLA, KAROS et VELO VIE REUNION

• Promouvoir l’usage des modes doux

• Le covoiturage en général et des salariés en particulier

• L’autopartage en général

• Les transports collectifs capacitifs et de qualité pour lutter contre l’autosolisme



Les éco-délégués :

• Demande d’une journée académique pour un « digital clean-up »



A souligner que la DEAL (Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement) souhaite territorialiser la planification écologique en lien avec la Région.



Le mot de Jacques Lowinsky, président de la Nordev, organisatrice d’Ambition Planète « Allons mailler tous ensemble. Allons permettre à chacun d’apporter son grindsèl. Ici et dans l’océan Indien, avec les jeunes au cœur, en regardant ce qui se passe dehors. Par l’exemple, par des modèles et, dès aujourd’hui, nous devons, le plus nombreux possible, nous engager. »