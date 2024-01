La future tempête Candice approche, Air Austral ajuste son programme de vols

En raison des prévisions météorologiques sur l’île Maurice, dues à l’approche de la zone dépressionnaire évoluant dans l’océan Indien, l’Aéroport de Plaisance devrait fermer ses portes ce mercredi 24 janvier 2024, dans le courant de la matinée. En conséquence, "Air Austral a, par anticipation et en concertation avec les autorités, d’ores et déjà procédé aux premières adaptations de son programme des vols pour la journée du 24 janvier 2024" indique la compagnie aérienne ce mardi soir 23 janvier 2024 (Photo rb/www.imazpress.com)

Le programme a été adapté comme suit, sachant qu'il "pourrait être amené à évoluer dans le courant de la journée, en fonction de la situation et de la dégradation des conditions météo sur l’île sœur" souligne Air Austral

• Réunion > Maurice

- Le vol UU102 du mercredi 24 janvier 2024 Réunion-Maurice prévu à 07h00 heure locale est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU104. Décollage prévu à 15h00 heure locale

- Le vol UU104 du mercredi 24 janvier 2024 Réunion-Maurice prévu à 10h30 heure locale est retardé. Décollage prévu de La Réunion à 15h00 heure locale

• Pierrefonds > Maurice

- Le vol UU118 du mercredi 24 janvier 2024 Pierrefonds-Maurice prévu à 13h35 heure locale est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU104. Décollage de St Denis de La Réunion prévu à 15h00 heure locale

• Maurice > Réunion

- Le vol UU103 du mercredi 24 janvier 2024 Maurice - Réunion prévu à 08h30 heure locale est annulé Les passagers sont reportés sur le vol UU105. Décollage prévu à 17h00 heure locale

- Le vol UU105 du mercredi 24 janvier 2024 Maurice - Réunion prévu à 12h00 heure locale est retardé. Décollage prévu Maurice à 17h00 heure locale

• Maurice > Pierrefonds - Le vol UU119 du mercredi 24 janvier 2024 Maurice-Pierrefonds prévu à 12h00 heure locale est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU105. Décollage prévu à 17h00 heure locale à destination de St Denis de La Réunion.



Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter. Dans tous les cas, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.com

"Air Austral s’organise afin de garantir le meilleur service à ses passagers et de limiter l’impact des perturbations imposées par les conditions météorologiques. La compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution. Son centre de contrôle opérationnel reste actif et assure une veille permanente" affirme la compagnie aérienne.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com