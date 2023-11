La Possession : une marche blanche pour Lorane et Yvonne Bomela, et Jean Charles Breda

Organisée par l’association E.P.A. et le collectif Stop VIF, une marche blanche en l’honneur de Lorane et Yvonne Bomela et Jean Charles Breda s'est tenue ce samedi 4 novembre 2023, de 16h à 18h, à La Possession. La marche a débuté depuis la Place Festival et est passée à travers la commune. Une centaine de personnes ont participé à l'hommage (Photo sly/www.imazpress.com)

Ce mouvement d'hommage en silence "témoigne de notre deuil envers ces victimes disparues tragiquement le samedi 28 octobre 2023" indique la commune de La Possession.

Pour rappel, un homme a mortellement poignardé samedi dernier sa mère, sa cousine ainsi qu'un homme et d'avoir blessé sept autres personnes a reconnu avoir voulu, sous l'effet de la colère, "tuer toutes les personnes sur son chemin".

Abraham Bomela avait été interpellé samedi matin après un périple meurtrier au cours duquel il a reconnu, pendant sa garde vue, avoir tué à coups de couteau sa mère et sa cousine de cinq ans.

Après cette attaque meurtrière, l'homme a ensuite quitté le domicile de sa mère avec en tête, "la volonté de tuer toutes les personnes rencontrées sur son chemin".

L'individu a d'abord croisé le chemin d'un voisin – tentant par la même de le blessé.

Le mis en cause poursuivit sa course en prenant le volant de sa voiture blanche. Sur son parcours, Abraham Bomela percuté quatre personnes, dont une gravement: une personne faisant son jogging, une circulant à scooter, une autre qui rangeait ses courses dans son coffre sur le parking d'un supermarché et une dernière personne à moto. Aucun des blessés n'avait son pronostic vital engagé.

Le périple s'est achevé lorsque le suspect a percuté la moto, sa voiture stoppant devant l'agence bancaire. C'est là que le prévenu attaque un agent d'entretien de 54 ans à l'arme blanche. La victime ne s'en relèvera pas.

Lire aussi - La Possession : l'individu interpellé et placé en garde à vue, trois personnes décédées et six blessés

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com