Huit timbres pour valoriser le volcan et la faune marine de La Réunion

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, La Poste de La Réunion édite un collector de timbres mettant en valeur la nature réunionnaise. Cette planche de timbres exceptionnelle est le fruit de neuf mois de collaboration avec la Cité du Volcan, Kélonia et l’association Globice. Nous relayons ici le communiqué de La Poste.

"Nous avons répondu favorablement à ce partenariat qui est une belle occasion de sensibiliser la population à ces espèces emblématiques protégées. Les tortues sont en effet sensibles au changement de leur environnement, aux activités humaines qui les menacent au quotidien", déclare Claire Jean, chargée d’études scientifiques, Kelonia.

"C’est une opportunité intéressante parce que cela permet de sensibiliser le grand public et surtout d'ancrer les baleines comme un patrimoine naturel de l'île. Le fait que ces baleines viennent sur nos côtes est quelque chose de précieux et doit être protégé au même titre que le sont nos cirques qui sont au patrimoine mondial de l'Unesco", ajoute Jean-Marc Gancille, responsable communication, Globice.

Tiré à 8.000 exemplaires, les Réunionnaises et Réunionnais pourront acquérir ces huit timbres représentant volcan, tortues et baleines dans leurs bureaux de poste habituels et en carrés entreprises.