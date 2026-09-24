[Vidéo] La Région soutient l'opération Septembre Rouge

La Région Réunion s'associe à l'opération Septembre rouge menée autour de la sensibilisation aux cancers du sang. La rappelle l’importance de l’information, de la prévention et de l’accompagnement des personnes touchées par la maladie et de leurs proches. La collectivité rappelle "l’importance de l’information, de la prévention et de l’accompagnement des personnes touchées par la maladie et de leurs proches". Retrouvez ci-dessous une vidéo de Nathalie Cazanove, Présidente de l'association HEMA 974. (Photo d'illustration Imaz Press)