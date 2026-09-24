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[Vidéo] La Région soutient l'opération Septembre Rouge

  • Publié le 24 septembre 2026 à 12:47
  • Actualisé le 24 septembre 2026 à 12:57
Laboratoire

La Région Réunion s'associe à l'opération Septembre rouge menée autour de la sensibilisation aux cancers du sang. La rappelle l’importance de l’information, de la prévention et de l’accompagnement des personnes touchées par la maladie et de leurs proches. La collectivité rappelle "l’importance de l’information, de la prévention et de l’accompagnement des personnes touchées par la maladie et de leurs proches". Retrouvez ci-dessous une vidéo de Nathalie Cazanove, Présidente de l'association HEMA 974. (Photo d'illustration Imaz Press)

Région, Cancer, Septembre rouge

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