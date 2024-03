La Réunion : des sacs à pain pour briser le silence des violences conjugales

Une baguette et un message de prévention. Voilà ce que les réunionnais vont pouvoir trouver dès ce lundi 11 mars dans près de 80% des boulangeries de l'île. Sensibiliser un large public au fléau de la violence à l’égard des femmes, tel est l’objectif d’une opération de distribution de plusieurs sacs à pain.

Pourquoi des poches à pain ? Le sac à pain a été choisie comme support de communication pour sa facilité à entrer dans le quotidien des foyers, permettant ainsi de toucher et de sensibiliser un large public.

Aujourd'hui, l'action mobilise 80% des artisans boulangers sur l'ensemble du territoire.





- Le violentomètre : un outil de mesure du degré de violence au sein d'une relation -

Les sacs reprennent, sur une face, les numéros d’urgence à contacter en cas de violences et reproduisent, sur l’autre, le schéma du violentomètre. Cet outil de sensibilisation est reconnu d’utilité publique dans la lutte contre les violences conjugales.

Il permet d’interroger le degré de violence présent dans une relation de couple et d’estimer si la relation est saine (respect du consentement et de l’intégrité de la personne) ou comporte des violences (de tous types : physiques, psychologiques, économiques…).

Il se présente sous forme d’une échelle colorée du vert au rouge détaillant ce qui relève ou non de violences avec trois catégories : "Profite, "Vigilance, dis stop !" et "Protège-toi, demande de l'aide".

Grâce aux codes couleurs et à des exemples concrets de situations quotidiennes, le violentomètre aide à "mesurer" le degré de violences potentielles dans un couple.





- 79% des victimes de violences intrafamiliales sont des femmes -

En 2023, les faits de violences intrafamiliales ont connu une hausse de 17% par rapport à 2022.

En 2023, 12 femmes ont déposé plainte pour violences conjugales chaque jour en moyenne. Un chiffre en augmentation, alors que 10 plaintes étaient déposées quotidiennement en 2022.

Les signalements de violences sexuelles continuent eux aussi d'exploser : entre 2019 et 2023, ils ont augmenté de 77%. En 2023, les violences sexuelles représentent 12% des AVIP.

La proportion des violences intrafamiliales représente 49 % de l’ensemble des faits de violence (atteintes volontaires à l’intégrité physique) à La Réunion.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Le 115 pour la mise à l'abri pour un hébergement d'urgence

Le 15 pour les urgences médicales, ou le 18

Le 119 pour les enfants en danger

Le 08 019 019 11 pour les auteurs de violences conjugales

Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

