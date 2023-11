La Réunion rend hommage aux travailleurs engagés

La 20e édition de l’hommage aux travailleurs engagés, organisé avec la Fédération Tamoule de La Réunion et le Collectif pour la mémoire des engagés, se tient ce samedi 11 novembre. Le rendez-vous est donné à partir de 9 heures, au Lazaret de la Grande-Chaloupe.

Le Lazaret de La Grande Chaloupe, lieu de quarantaine emblématique de l'histoire de l'engagisme à La Réunion, organise chaque 11 novembre un hommage aux travailleurs engagés venus pour la majorité de l'Inde, de Chine, d'Afrique et de Madagascar afin de suppléer le manque de main d'œuvre dans les plantations de canne à sucre après l'abolition de l'esclavage.

"Initié en 2003 par la Fédération Tamoule de La Réunion, le Département est devenu l'organisateur de cet événement à partir des années 2010 et s'est entouré d'un collectif constitué d'associations qui œuvrent à la promotion des cultures du peuplement indianocéanique de La Réunion auxquelles s'associent des associations patrimoniales basées à la Grande Chaloupe" rappelle le Conseil départemental.

En faisant de cette journée en mémoire des engagés un temps fort de sa programmation culturelle, le Lazaret et, à travers cet équipement, le Département, "affirment leur volonté de contribuer à la valorisation et la diffusion d'une histoire dont les ramifications dépassent largement les frontières de La Grande Chaloupe".

La Fédération tamoule de La Réunion, la Fédération des associations chinoises de La Réunion, et les associations Kafpab, Zangoun et Miaro se sont associées pour l'organisation de cet hommage à la mémoire des engagés.

Pour rappel, La Réunion a accueilli au total près de 200 000 engagés, dont une grande majorité originaire de l’Inde. Beaucoup se sont ensuite installés à La Réunion, contribuant à leur manière au métissage et à la richesse culturelle de l’île.

- Les associations plaident pour un mémorial -

"En 2003 nous avons initié cette journée de Mémoire et même si depuis elle perdure et rassemble les descendants des engagés venus de différents continents, de tout horizon, force est de constater que notre projet de voir cette vallée composée des Lazarets de la Ravine à Jacques et ceux de la Grande Chaloupe, réhabilitée ne trouve toujours pas d'écho auprès des institutions" déplore cependant la Fédération Tamoule de La Réunion.

Elle souhaite qu'un monument mémoriel soit érigé, pour être une "véritable porte d'entrée des civilisations à l'entrée du site des Lazarets face à la NRL. visible du ciel de la mer et sur terre". La fédération sollicite doncle Conseil départemental et le Conseil régional "pour une réelle prise en compte des aspirations culturelles du tissu associatif".

Enfin, La Réunion "doit se doter d'un Institut dédié à l'Engagisme afin de porter et réaliser ce projet global de réhabilitation de vulgarisation scientifique d'échanges universitaires, de conservation du patrimoine, d'édification de marqueurs mémoriels et ainsi se donner les ambitions et les moyens de s'inscrire pleinement dans le comité international de la Route de l'Engagisme" estime la fédération.

"Nous profitons de cette 20ème édition pour exprimer, comme la Fédération tamoule de la Réunion, notre souhait d'un monument mémoriel érigé à l'entrée du site des Lazarets qui serait visible du ciel, de la mer et sur terre et qui constituerait ainsi le symbole de nos civilisations. Il en est de même pour un Institut dédié à L'Engagisme" indique de son côté la fédération des associations chinoises (FAC).

"Notre mémoire envers ces travailleurs engagés, nos ancêtres, ne doit pas faillir ! Nous avons cette obligation commune de conservation de la mémoire et également celle de la transmission auprès des nouvelles générations avec encore plus de partage et de solidarité" ajoute-t-elle.

Devenu propriété du Conseil départemental en 1946, le Lazaret de La Grande Chaloupe a bénéficié de grandes opérations de réhabilitation depuis 2004 qui lui permettent aujourd'hui d'être accessible et de proposer une offre culturelle : expositions, publications, films documentaires, circuit de visite, temps forts culturels tels que l'hommage aux engagés chaque 11 novembre.

"L'investissement du Département concernant ce patrimoine se poursuit, avec pour objectifs le démarrage des travaux d'aménagement du lazaret n° 2 en 2024 et une ouverture permanente de ce deuxième ensemble au public dès 2025" précise le Département.

"Avec l'aboutissement du projet du lazaret n°2, le Département pourra proposer à La Grande Chaloupe un circuit de visite complet sur l'histoire de la quarantaine et l'engagisme. tout en faisant le lien avec les autres patrimoines remarquables du territoire (la gare et le chemin de fer, le patrimoine religieux, les espaces naturels) et ses acteurs institutionnels et associatifs" ajoute-t-il.

"La route de l'esclavagisme, la route de l'engagisme fut longue et ardue, la route de la connaissance de tous ces pans de notre histoire est encore longue. Soyons persévérants et respectueux des lieux, de la mémoire de nos ancêtres engagés et sensibilisons chaque annee les réunionnais sur cette page importante de l'histoire" conclut la Fédération tamoule de La Réunion.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com