La Réunionnaise Eva Grondin remporte la Dubai bellydance competition

La Réunionnaise Eva Grondin a illuminé la scène de Dubaï le samedi 9 décembre 2023. Agée de 19 ans, la danseuse orientale a performé sur la scène de Sima Performing Arts à Dubai et a reçu le premier prix en solo du Dubaï bellydance competition. Le jury composé de six danseuses internationales l'a d'ailleurs félicitée pour sa performance. Le "Dubai bellydance Competition " est organisé tous les ans par Belly Art Dubaï afin de déceler les nouveaux talents (Photo DR)



Passionnée de danse depuis toute petite, Eva Grondin s'est essayée à plusieurs styles avant de tomber amoureuse de la danse orientale. "Mes parents m'ont poussée à tester différentes danses dès l'enfance, je me suis donc essayée à la danse classique, au jazz, au hip-hop et au flamenco, mais c'est la danse orientale qui a retenu le plus mon attention" explique la jeune danseuse.



C'est auprès de la compagnie de Bouthaina Yala qu'Eva Grondin découvre les danses orientales. "On a des costumes magnifiques, c'est une danse peu répandue à La Réunion mais qui intéresse beaucoup" explique-t-elle.



"J'essaie de montrer que c'est une danse éloignée des clichés que l'on peut avoir. Ma professeure, qui est Marocaine, nous a enseigné la danse traditionnelle, qui a des pas très différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres styles. C'est devenu une vraie passion pour moi."



Résidant désormais à Paris pour ses études de commerce de luxe, Eva Grondin a profité d'un séjour linguistique de quatre mois à Dubaï pour s'inscrire dans une académie de danse pour continuer à pratiquer sa passion.



"J'ai postulé pour le concours de la bellydart Dubaï en envoyant une vidéo, et c'est ce qui m'a amenée à ce concours" explique-t-elle.



Si elle ne compte pas faire de sa passion sa carrière, elle réfléchit à éventuellement devenir professeure à son tour. "Pourquoi pas ne pas donner des cours et des stages à Paris, et voire que cela soit un second métier dans l'avenir" confie-t-elle.



Eva Grondin profite en tout cas de chaque compétition pour parle des richesses de son île.



