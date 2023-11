La ville de Saint-André inaugure son pôle handicap

Le maire de Saint-André, Joé Bédier, et l’équipe municipale ont inauguré ce vendredi 10 novembre 2023 le pôle handicap de la commune. Ce dispositif est la déclinaison opérationnelle de la maison des services qui a vocation à accompagner, orienter et favoriser l’accès aux droits à toute la population du territoire saint-andréen.

La création d’un Pôle Handicap figurait dans le projet municipal de la mandature et cette réalisation confirme aujourd’hui l’engagement de la municipalité en faveur de

l’amélioration des services publiques de proximité. C’est la raison d’être de la commune, servir la population et contribuer au développement du territoire.

Depuis 2020, une réforme globale des services de proximité a été engagée. Cette refonte nécessaire s’est traduite par la création des Maison pour Tous, anciennement les cases, la création des Mairies de Proximité, anciennement les pôles de service et la Maison des Services en centre-ville qui remplace l’ancienne Mairie Sociale. Cela en parfaite cohérence avec le déploiement des deux Maison France Services (MFS) sur la commune. L’objectif est bien entendu de proposer un service de proximité équilibré sur l’ensemble des quartiers, qui s’adressent à tous les publics. C’est une décentralisation complète qui a été opérée afin de rendre plus accessible, facilité les démarches et « aller vers » les administrés.

La ministre déléguée en charge du handicap a salué l’engagement exemplaire des acteurs du territoire dans le cadre de sa visite, elle a ainsi plébiscité l’innovation

réunionnaise. Je tiens pour ma part à indiquer que la commune de Saint-André a conscience des défis à relever en matière de handicap et que cette première initiative constitue une étape dans le déploiement des politiques publiques communales en faveur des personnes en situation de handicap.

Le Maire Joé Bédier a ainsi remercié tous les acteurs présents qui contribuent à faire de ce projet collectif et partenarial une réussite (CCAS, CAF, Pôle Emploi, DRAJES, ALEFPA, Handisport etc.).