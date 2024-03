La ville de Saint-André organise sa deuxième édition d'animal show

Du 6 au 10 mars 2024 au parc du Colosse de Saint-André, se déroule la deuxième édition d'animal show. Un évènement qui a connu un fort succès dès sa première édition et qui promet à ses visiteurs une visite"inoubliable" au coeur du monde animal pour les petits comme les grands (Photo : www.imazpress.com)

Animal show revient avec une deuxième édition, cette fois-ci aux côtés de la Chambre d'agriculture, "pour apporter davatange de proximité et d'informations sur la filière". Sa mission est de promouvoir le bien-être animal, l'éducation du public et le partage de la passion pour les animaux de toutes espèces.

Les petits comme les grands sont invités à profiter de l'expérience au cœur du monde animal du 6 au 10 mars au parc Colosse de Saint-André avec au programme :

- Des expositions variées pour partir à la rencontre d'une diversité d'animaux domestiques et exotiques ainsi que des races rares pour en apprendre plus sur leurs habitats naturels et leurs modes de vie.

- Des ateliers éducatifs avec des ateliers interactifs pour apprendre comment prendre soin des animaux et comprendre leurs besoins.

- Des démonstrations et concours : l'occasion d'assister à des démonstrations époustouflantes et à des concours mettant en vedette le talent et la beauté des amis à quatre pattes.

- Des rencontres avec des professionnels pour échanger avec des éleveurs et des spécialistes du monde animal pour obtenir des conseils et des informations précieuses.

- Un plateau artistique pou met l’ambiance tous les soir

L'évènement est ouvert de 10h à 19h avec un tarif unique de cinq euros.