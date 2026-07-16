Le CHU de La Réunion accueille le Président de la République des Seychelles au sein de l’addictologie nord

À l'occasion de la visite du docteur Patrick Hermine, président de la République des Seychelles, le CHU l'a accueilli au sein de l’addictologie nord. Cette visite officielle, marquée par l'intérêt particulier du Président des Seychelles, lui-même médecin, pour les enjeux de santé publique liés aux addictions, a constitué un temps privilégié d'échanges autour des pratiques cliniques, du travail en communauté et des réponses apportées par les équipes du CHU aux patients et à leurs familles. Nous publions le communiqué du CHU ci-dessous. (Photos : CHU)

Les discussions avec les équipes du service, notamment le docteur Icole, docteur Jamain et le psychologue Rojoa ont mis en lumière une conviction partagée : en addictologie, aucune structure ne peut répondre seule à la diversité des situations rencontrées. Les parcours des patients sont multiples.

Certains sont confrontés à des usages à risque, d'autres présentent des troubles psychiatriques associés, tandis que d'autres encore cumulent de profondes difficultés sociales. Cette diversité impose une prise en charge globale, coordonnée et adaptée à chaque personne.

La lutte contre les addictions repose sur un continuum d'actions : prévenir les conduites à risque, accompagner le soin, favoriser la réinsertion et soutenir les proches. Ce parcours ne peut être efficace que grâce à une coopération étroite entre les professionnels de santé, les acteurs médico-sociaux, les institutions et les associations.

Au-delà du partage d'expériences, cette rencontre s'inscrit dans la volonté commune de renforcer les coopérations régionales au service de la qualité des soins et de la prévention des addictions dans l'océan Indien.

Le CHU de La Réunion se réjouit de cette rencontre, qui témoigne de l'importance du dialogue entre les acteurs de santé de la région et de la nécessité de construire ensemble des réponses innovantes face aux défis que représentent les addictions.