Le CHU de La Réunion lance les consultations cardiologiques de proximité à Salazie, Cilaos et Mafate

A l’initiative du service de cardiologie du CHU Félix Guyon, des consultations cardiologiques de proximité seront mises en place durant les prochaines semaines, dans les trois Cirques de l’île, pour les personnes ne disposant pas déjà d’un suivi et souhaitant se faire dépister. Voici le communiqué du CHU.

Ce dispositif inédit de consultations cardiologiques de proximité a pour objectif de proposer un dépistage des principales pathologies cardiovasculaires aux populations qui résident dans les quartiers parmi les plus enclavés de l’île, situés au cœur trois Cirques de La Réunion.

Organisée par le Dr. Jerôme Corre, chef du service de cardiologie du CHU Nord, ces sessions de dépistage s’adressent, avant tout, aux patients qui ne disposent pas de suivi cardiologique, notamment du fait de leur éloignement géographique des structures de santé ou de leur manque de moyens pour se rendre en ville pour consulter.

Le CHU de La Réunion donne donc rendez-vous aux habitants de Salazie, Cilaos et Mafate pour des sessions de dépistage durant les prochaines semaines. Les patients pris en charge bénéficieront d’une consultation avec électrocardiogramme et et echoscopie cardiaque de débrouillage. Les patients présentant une anomalie cardiaque significative seront ensuite invités à se faire suivre par un cardiologue libéral de proximité.

Ces consultations ne sont pas destinées aux patients déjà suivis par un cardiologue et ne se substituent pas à un RDV déjà prévu chez un cardiologue.

N’hésitez pas à venir nombreux vous faire dépister lors de cette action exceptionnelle :

∙ Le vendredi 15 septembre au Pôle Multi-service de Salazie de 8h30 à 16h, sans rendez-vous.

∙ Le vendredi 6 octobre à l’Hôpital de Cilaos de 8h30 à 16h, avec prise de rendez-vous possible au 0262 31 40 42 ou sans prise de rendez-vous préalable.

∙ Le lundi 6 novembre au Dispensaire de La Nouvelle de 8h30 à 15h, sans rendez-vous.

∙ Le vendredi 17 novembre au Dispensaire d’Aurère de 8h30 à 15h.