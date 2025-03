Le CHU lance une grande enquête sur le diabète et le prédiabète à La Réunion

Le Centre d’investigation clinique du CHU de La Réunion débute une nouvelle enquête sur les troubles de la glycémie (diabète et prédiabète). Cette enquête débutera en mars 2025 et inclura des Réunionnais, sur leur lieu de vie, sur tout le territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La Réunion est le département français le plus touché par le diabète avec deux fois plus de personnes traitées pour diabète à La Réunion qu’en France hexagonale. Les caractéristiques des personnes traitées montrent des spécificités réunionnaises avec un diabète traité qui survient plus jeune et concerne davantage les femmes. Les enquêtes REDIA, menées au début des années 2000, avaient montré qu’il existait à La Réunion une forte proportion de personnes qui étaient diabétiques mais ne le savaient pas et n’avaient jamais été traitées pour diabète. Beaucoup de campagnes d’information et de dépistage ont été faites depuis 20 ans.

L’enquête PREVADIAB-RUN veut d’abord répondre aux deux questions suivantes :

- La proportion de personnes non diagnostiquées et non traitées pour diabète a-t-elle diminué ? Quel est le profil des personnes qui échappent au diagnostic afin de mieux les cibler ?

Le prédiabète est une phase où le taux de sucre dans le sang (glycémie) est élevé mais sans atteindre le seuil du diabète. Sans intervention, 70% des personnes avec un prédiabète deviennent diabétiques dans les 10 ans.

Pourtant, au stade de prédiabète, des changements d’habitudes de vie (alimentation, activité physique) suffisent pour faire reculer le passage au diabète et peuvent même permettre de revenir vers une glycémie normale. Pour accompagner les prédiabétiques dans cette démarche, il faut pouvoir les identifier pour leur proposer un diagnostic et une prise en charge adaptée.

Les objectifs de PREVADIAB-RUN sur le prédiabète sont de :

- Quantifier la proportion de la population atteinte de prédiabète à La Réunion

- Décrire le profil des personnes prédiabétiques en population générale à La Réunion, pour améliorer le dépistage du prédiabète

Les facteurs socio-démographiques, biologiques, médicaux et d’habitudes de vie qui ont un rôle dans l’évolution vers un diabète ou vers un retour à la normale seront étudiés. Cela permettra de proposer la prise en charge la plus adaptée pour faire reculer le passage du prédiabète vers le diabète.

La mise en place de l'étude en population a débuté en mars 2025. Elle a pour objectif de recruter 1400 personnes sur leur lieu de vie. En pratique, les réunionnais tirés au sort recevront un courrier d’information détaillé, puis seront appelés au téléphone pour leur proposer de participer à l’étude. La participation du plus grand nombre est importante. Nous comptons sur vous !