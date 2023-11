Le Grand port maritime et la Maison de l'emploi du nord s'associent pour favoriser l'insertion

Le Grand Port Maritime de La Réunion s’est associé à la Maison de l’Emploi du Nord pour renforcer sa politique d’achat socialement responsable. Il souhaite renforcer son rôle de moteur économique et social en utilisant sa commande publique comme levier pour favoriser l'insertion et l'emploi. Nous publions le communiqué ci-dessous (photo : Port Réunion)

Dans le contexte préoccupant du taux de chômage significatif à La Réunion, notamment parmi les jeunes et les personnes en difficulté, le Grand Port Maritime de La Réunion (GPMDLR) souhaite renforcer son rôle de moteur économique et social en utilisant sa commande publique comme levier pour favoriser l'insertion et l'emploi.

Le vendredi 3 novembre 2023, la référente Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du Conseil de Surveillance, Anita Germond et le Président du Directoire, Eric Legrigeois, ont marqué un nouveau jalon dans cette démarche en signant une convention de partenariat avec la Maison De l’Emploi du Nord (MDEN), représentée par sa Présidente, Brigitte Adame.

Cette collaboration vise à renforcer l'impact sociétal des achats du GPMDLR en favorisant le développement économique, le progrès social, et l'insertion des populations les plus vulnérables.

La convention s'inscrit dans le cadre de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire. Elle prend également en compte les dispositions du Code de la Commande Publique, du Plan National des Achats Durables 2022-2025, et de l'appel à projets "Augmentation du nombre de facilitateurs et de coordinateurs régionaux sur le territoire national - volet social" pour l'année 2023.

Concernant les modalités de mise en œuvre, le GPMDLR s'engage à favoriser l'inscription de clauses sociales dans l'ensemble de ses marchés et à soutenir la démarche d'insertion auprès des entreprises soumissionnaires.

De son côté, la MDEN accompagnera les équipes du GPMDLR dans l'élaboration des cahiers des charges des achats, la mise en œuvre des clauses sociales et le suivi des entreprises attributaires des marchés "clausés".

Le GPMDLR s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre de la charte RSE de l’agence des participations de l’Etat (APE) qui oriente l’action de nombreux établissements publics. Cet engagement démontre que l'activité économique peut aussi être un catalyseur de l'amélioration des conditions sociales. Cette collaboration avec la Maison De l’Emploi du Nord témoigne enfin de la volonté commune de créer des opportunités d'emploi durable tout en contribuant activement au développement économique de La Réunion.